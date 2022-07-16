Силовики затримали ексглаву СБУ в АР Крим Кулініча за підозрою у держзраді (відео)

Місце затримання колишнього начальника служби безпеки в АРК не розголошується. Екснардеп Мосійчук написав пост про це із хештегом "хто здав Херсон".

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали ексглаву СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Як стало відомо, колишньому начальнику кримської СБУ інкримінують декілька статей Кримінального кодексу. Серед іншого його підозрюють і у "державній зраді".

Місце затримання Кулініча не уточнюється.

У Службі безпеки України наголошують, що протидія російським спецслужбам РФ та їх спробам розширити свою агентурну мережу, зокрема серед представників органів держвлади, є одним із головних напрямів діяльності силовиків.

"Фігурантами таких справ були і співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, здатної протидіяти сильному ворогові, який завдає шкоди державній безпеці України", – прокоментували у СБУ.

Як уточнюється, у березні цього року президент України Володимир Зеленський звільнив силовика з посади.

Хто такий Олег Кулініч

Глава держави призначив Олега Кулініча начальником Головного управління СБУ в АРК 21 жовтня 2020 року.

У квітні минулого року народний депутат Максим Бужанський звернувся до правоохоронних органів та Міністерства юстиції з приводу незаконного призначення Кулініча на посаду начальника управління СБУ в АРК. Зокрема, політик вказував, що з серпня 1989 року до травня 1994 року Кулініч навчався у Вищій школі КДБ СРСР та Академії ФСБ Російської Федерації. У цей період він проходив військову службу в органах контррозвідки Росії.

Нагадаємо, що починаючи з 2014 року головне управління кримської служби безпеки переїхало з тимчасово окупованої території півострова до Херсона, де й розташовувалося в момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після затримання Кулініча колишній народний депутат та журналіст Ігор Мосійчук написав у себе в Telegram-каналі пост про це з хештегом "хто здав Херсон". Він також уточнив, що у затриманні брав участь перший заступник голови СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, війська країни-агресора зайшли до Херсонської області без боїв, завдяки чому змогли одразу окупувати весь південний схід України. Як вважає військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що хтось "здав" регіон.

Фокус також розповідав, що нардепа-колаборанта Олексія Ковальова заочно заарештували в Україні. Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп активно допомагав ЗС РФ. Його навіть призначили заступником голови незаконно створеного окупантами "уряду Херсонської області".