Сяде довічно: нардепа-колаборанта Олексія Ковальова заочно заарештували

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп активно допомагав ЗС РФ. Його навіть призначили заступником голови незаконно створеного окупантами "уряду Херсонської області".

Виключеному з фракції "Слуга народу" нардепу Олексію Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань України (ДБР).

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У квітні 2022 року проти Ковальова відкрили кримінальне провадження за те, що після повномасштабного вторгнення РФ виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області й допомагав окупаційним військам.

Під час розслідування встановили, що на початку липня цього року Олексій Ковальов став заступником голови незаконно створеної адміністрації окупантів — "уряду Херсонської області".

Політик 8 червня розмістив у соціальній мережі публікацію про нібито інтеграцію частини України в РФ із метою впливу на громадськість і маніпуляцію свідомості.

Дії Ковальова потрапили за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує покарання до 15 років чи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора повідомив про арешт корпоративних прав підприємств, що належать нардепу, загальною вартістю майже 5 млн гривень і грошей на його банківських рахунках.

Нагадаємо, що Ковальову 6 липня повідомили про підозру в державній зраді.

Раніше повідомлялося про ліквідацію Ковальова в місті Гола Пристань. Джерела ЗМІ у правоохоронних органах перевірили цю інформацію та сказали, що Ковальов живий.

Ковальова виключили із фракції "Слуга народу" 3 травня. З початку повномасштабної війни з Росією він не був присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради і не брав участі у вкрай важливих засіданнях парламенту.