Нардепу Ковальову повідомили про підозру в держзраді, — ДБР (відео)

Колишньому "Слузі народу" за співпрацю з російськими окупантами загрожує довічне позбавлення волі.

Екснардепу від партії "Слуга народу" Олексію Ковальову 6 липня повідомили про підозру в державній зраді. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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"Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в державній зраді та підтримці держави-агресора народному депутату України Олексію Ковальову", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Якщо провину "слуги народу" доведуть, то йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що на початку липня 2022 року Олексій Ковальов вступив на посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — "уряді Херсонської області".

Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.

Нагадаємо, Євген Шевченко, відомий як "агент Національного антикорупційного бюро України" 22 червня повідомив, що Ковальова ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль. Про замах також повідомив депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Після цього джерела у правоохоронних органах повідомили журналістам, що Ковальов живий.

3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді. У партії заявили, що Ковальов добровільно залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та підозрюється в державній зраді. Приводом для підозр став той факт, що росіяни піддають репресіям представників української влади, які чинять опір окупаційному режиму. Однак Олексій Ковальов спокійно спілкується з окупантами, він не має жодних проблем через його статус народного депутата.

У червні Ковальов підтвердив співпрацю з російськими окупантами, опублікувавши у Facebook пост, у якому розповів про зустріч із першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком у Херсоні. Нардеп зазначив, що на українському півдні "Росія назавжди".