Нардепу Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене, — ДБР (видео)

Бывшему "Слуге народа" за сотрудничество с российскими оккупантами грозит пожизненное лишение свободы.

Экс-нардепу от партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву 6 июля сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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"Генеральный прокурор Украины на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору народному депутату Украины Алексею Ковалеву", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Если вину "слуги народа" докажут, ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в начале июля 2022 года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — "правительстве Херсонской области".

Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознанием.

Напомним, Евгений Шевченко, известный как "агент Национального антикоррупционного бюро Украины" 22 июня сообщил, что Ковалева ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль. О покушении также сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. После этого источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Ковалев жив.

3 мая Алексея Ковалева исключили из состава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде. В партии заявили, что Ковалев добровольно остался на временно оккупированной территории Херсонской области и подозревается в государственной измене. Поводом для подозрений стал тот факт, что россияне подвергают репрессиям представителей украинской власти, которые оказывают сопротивление оккупационному режиму. Однако Алексей Ковалев спокойно общается с оккупантами, у него нет никаких проблем из-за его статуса народного депутата.

В июне Ковалев подтвердил сотрудничество с российскими оккупантами, опубликовав в Facebook пост, в котором рассказал о встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко в Херсоне. Нардеп отметил при этом, что на украинском юге "Россия навсегда".