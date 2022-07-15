Сядет пожизненно: нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева заочно арестовали

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп активно помогал ВС РФ. Его даже назначили замглавы незаконно созданного оккупантами "правительства Херсонской области".

Исключенному из фракции "Слуга народа" нардепу Алексею Ковалеву заочно выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины (ГБР).

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В апреле 2022 года против Ковалева открыли уголовное производство за то, что после полномасштабного вторжения РФ выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

Во время расследования установили, что в начале июля этого года Алексей Ковалев стал замглавы незаконно созданной администрации оккупантов – "правительстве Херсонской области".

Политик 8 июня разместил в социальной сети публикацию о якобы интеграции части Украины в РФ с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.

Действия Ковалев попали под ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Офис генпрокурора сообщил об аресте корпоративных прав принадлежащих нардепу предприятий общей стоимостью почти 5 млн гривен и денег на его банковских счетах.

Напомним, что Ковалеву 6 июля сообщили о подозрении в государственной измене.

Ранее сообщалось о ликвидации Ковалева в городе Голая Пристань Источники СМИ в правоохранительных органах провергли эту информацию и сказали, что Ковалев жив.

Ковалева исключили из фракции "Слуга народа" 3 мая. С начала полномасштабной войны с Россией он не присутствовал на пленарных заседаниях Верховной Рады и не участвовал в крайне важных заседаниях парламента.