У Херсонській області була зрада, росіяни зайшли без жодного пострілу, — експерт

За словами Олега Жданова, Маріуполь опинився в оточенні саме тому, що російські війська без бою зайшли з Криму в Херсонську область і взяли весь південний схід.

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Війська країни-агресора зайшли в Херсонську область без боїв та одразу окупували весь південний схід України. Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповів воєнний експерт Олег Жданов.

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"Я думаю, що в Херсонській області була якась зрада, бо вони зайшли без жодного пострілу. Чому мости не підірвали, дороги не підірвали? Хто зняв інженерні споруди? Хто зняв мінні поля (на адміністративному кордоні з Кримом)?" — коментує Жданов.

Експерт наголошує, що 24 лютого росіяни були в Херсоні вже о 9-й ранку, а на третю добу після початку вторгнення Маріуполь вже був в оточенні. За словами Жданова, це сталося саме тому, що російським військам не чинили опір у Херсонській області.

"Після війни треба буде розбиратися і, напевно, на найвищому рівні", — прокоментував він.

Як вважає експерт, нині ЗСУ не має можливості перейти в контрнаступ у цьому регіоні.

"Для переходу в контрнаступ потрібно мати перевагу. Якщо перевага не в чисельності, то вона має бути в якості", — пояснює Жданов. Україна зможе отримати перевагу лише після поставок західного озброєння, але для цього потрібен час.

Росія намагатиметься застовпити територію Херсонської області всіма силами, упевнений Жданов. Якщо РФ додасть її до свого складу, то в країни-агресора з'явиться мотивація для населення: це наша територія, її треба захищати. "А відправляти війська в якусь там "народну республіку", щоб її захищати — не дуже переконливо", — вважає він.

Нагадаємо, РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область. У Кремлі поставили завдання захопити всю територію прикордонного із Кримським півостровом регіоном.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні мають намір відправити воювати із ЗСУ тисячі ув'язнених.