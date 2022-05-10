В Херсонской области была измена, россияне зашли без единого выстрела, — эксперт

По словам Олега Жданова, Мариуполь оказался в окружении как раз потому, что российская войска без боя зашли из Крыма в Херсонскую область и взяли весь юго-восток.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Войска страны-агрессора зашли в Херсонскую область без боев и сразу оккупировали весь юго-восток Украины. Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я думаю, что по Херсонской области была какая-то измена, потому что они зашли без единого выстрела. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля (на административной границе с Крымом)?" — комментирует Жданов.

Эксперт подчеркивает, что 24 февраля россияне были в Херсоне уже в 9 утра, а на третьи сутки после начала вторжения Мариуполь уже был в окружении. По словам Жданова, это произошло именно потому, что российским войскам не оказывали сопротивление в Херсонской области.

"После войны надо будет разбираться и, наверное, на самом высоком уровне", — прокомментировал он.

Как считает эксперт, в настоящее время у ВСУ нет возможности перейти в контрнаступление в этом регионе.

"Для перехода в контрнаступление нужно иметь преимущество. Если преимущество не в численности, то оно должно быть в качестве", — объясняет Жданов. Украина сможет получить преимущество в качестве лишь после поставок западного вооружения, но для этого нужно время.

Россия будет стараться застолбить территорию Херсонской области всеми силами, уверен Жданов. Если РФ включит ее в свой состав, то у страны-агрессора появится мотивация для населения: это наша территория, ее надо защищать."А посылать войска в какую-то там "народную республику", чтобы ее защищать – не очень убедительно", — считает он.

Напомним, РФ приготовила артиллерию на севере Крыма для боев за Херсонскую область. В Кремле поставили задачу захватить всю территорию приграничного с Крымским полуостровом регионом.

Ранее Фокус писал, что в Херсоне намерены отправить воевать с ВСУ тысячи заключенных.