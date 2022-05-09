У Херсоні мають намір відправити воювати із ЗСУ тисячі ув'язнених, — Денісова

Український омбудсмен підкреслила, що ув'язнених і примусово мобілізованих мешканців області окупанти мають намір використовувати як "гарматне м'ясо".

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Українські ув'язнені, які перебувають у в'язницях і СІЗО Херсона, ризикують опинитися на фронті, повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова. Цю інформацію вона отримала від двох своїх співробітників, які перебувають у окупованому місті.

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"У Херсоні в нас є слідчий ізолятор і три в'язниці. Звичайно, ув'язнені також наші люди, які вже відбувають покарання. А склалася дуже небезпечна ситуація, бо орки хочуть дати ув'язненим зброю та змусити їх воювати із ЗСУ, — сказала Денісова. — А їх там більше двох тисяч! У цих місцях позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. У них поки що є їжа та вода. І тримаються. Адже якщо вони підуть із цих установ, ув'язнених точно заберуть".

Омбудсмен також розповіла, що окупанти створили в місті кілька місць для тортур, де схиляють до співпраці місцевих жителів.

"Вони, наприклад, заарештували колишнього мера міста. Намагаються змусити його співпрацювати. Він тримається дуже мужньо. Але ніхто не знає, скільки він ще витримає, — наголосила Людмила Денісова. — Людей хапають прямо на вулицях. Вони зникають".

Омбудсмен упевнена, що росіяни мають намір провести примусову мобілізацію, щоб відправити жителів окупованої області на фронт.

"Усі розуміють, що вони хочуть ставити їх попереду як гарматне м'ясо. А уявіть, що це означатиме для української армії, вона не може стріляти у своїх людей, яких змушують іти проти них", — зазначила Денісова.

Про те, що ЗСУ б'ють ворога на підступах до Херсона, військові аналітики повідомляли ще наприкінці квітня. Військовий аналітик із Австрії Том Купер вважає, що війська РФ не можуть здобути перемог на оперативному рівні

Нагадаємо, 9 травня стало відомо про те, що в мешканців окупованого Херсона почали відбирати квартири. Російські ставленики мають намір розпоряджатися на власний розсуд житлом, власники якого виїхали з міста. Про це йдеться в наказі №31 "військового коменданта Херсонської області" полковника Віктора Бедрика. Відповідний документ у себе у telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

Також повідомлялося, що в Херсоні приготувалися до роздачі російських паспортів. При цьому окупаційна адміністрація області не планує проводити референдум про вступ у склад РФ і створювати нову "народну республіку".