У Херсоні приготувалися до роздачі російських паспортів

При цьому окупаційна адміністрація області не планує проводити референдум про вступ до складу РФ і створювати нову "народну республіку".

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Окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про готовність до входження в склад Російської Федерації, заявив "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов.

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"Ми не плануємо проведення референдуму та створення республіки. Сьогодні, виходячи з можливостей, які в нас є, ми максимально інтегруватимемося в склад Російської Федерації", — повідомив він.

Він також анонсував роздачу мешканцям Херсонської області російських паспортів.

Це не перша заява Стремоусова про входження в склад РФ. 7 травня він заявив, що область має намір жити в складі Росії та нагадуватиме за темпами розвитку "щось близьке до Криму".

"Ніхто ні до чого не примушуватиме, але споконвіку російські землі повинні повернутися у своє історичне русло культури та цінностей", — сказав Стремоусов.

Херсонські колабораціоністи з числа зрадників України прагнуть якнайактивніше демонструвати свою лояльність окупантам. Раніше Кирило Стремоусов пообіцяв, що з 1 травня в Херсоні в обіг буде введено російський рубль, а гривня перестане ходити на території області протягом чотирьох місяців.

Також він обіцяв, що Херсонській області повернуть герб часів Російської імперії, на якому зображено двоголового орла.

Напередодні 9 травня начальник Стремоусова — "глава Херсонської області" Володимир Сальдо розповів, що вперше за останні роки в Херсоні мають намір широко відзначити День перемоги. У межах святкування вирішили провести ходу "Безсмертного полку", влаштувати концерт і нагодувати всіх "солдатською кашею".

Нагадаємо, 27 квітня в Херсоні відбувся проукраїнський мітинг. Акцію протесту розігнали ЗС РФ, застосовуючи світлошумові гранати. Унаслідок розгону мирного мітингу постраждали кілька людей, які вийшли на вулиці обласного центру, виступаючи проти російської окупації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ проводять повзучу анексію в Херсоні. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти завозять у регіон учителів із Росії та ОРДЛО, а також намагаються набрати поліцейських серед місцевих колаборантів.

Як писав Фокус, співпраця з окупантами для жителів Херсонської області смертельно небезпечна. 20 березня біля будинку Володимира Сальдо розстріляли машину його помічника Павла Слободчикова.

Уранці 20 квітня в Херсоні застрелили місцевого блогера Валерія Кулешова, якого звинувачують у зв'язках із Кирилом Стремоусовим.