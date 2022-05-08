"Безсмертний полк" та солдатська каша: окупанти в Херсоні планують широко відсвяткувати 9 травня

"Глава Херсонської області" Володимир Сальдо запевняє, що відвідувачам заходу не варто турбуватися про безпеку, оскільки поліція та Росгвардія створять "умови для святкового настрою".

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Призначений російськими окупантами "глава Херсонської області", колишній український політик Володимир Сальдо розповів, що в Херсоні мають на меті вперше за останні роки широко відсвяткувати 9 травня.

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"Цього року традиція знову почала відновлюватися, тому що попередні 5-7 років її почали вбивати, сказав він. — 9 травня о 9 ранку організують можливість пройти "Безсмертному полку" та покласти квіти. Після цього, як завжди, теж традиційно, на території парку організують солдатську кашу, концерт, артисти співатимуть пісні про війну, буде також ансамбль пісні та танці”.

Сальдо сподівається, що на святкування прийде багато людей, попри побоювання, пов'язані з безпекою заходу.

"Але з кожним днем безпека збільшується, тому що всі ті, хто відповідає за неї — і військова поліція, і Росгвардія — готові створити умови для гарного, оптимістичного та святкового настрою", — запевнив він.

Хто такий Володимир Сальдо

Сальдо — повний кавалер ордена "За заслуги". Кілька разів його обирали мером Херсона, також був депутатом Верховної Ради VII скликання від "Партії регіонів", а потім депутатом Херсонської міськради, де очолював фракцію "Наш край".

Після захоплення міста військами РФ Володимира Сальдо помітили на акції на підтримку російського вторгнення, організованої Кирилом Стремоусовим. Також він був присутній на "нараді", на якій обговорювали співробітництво з РФ, зокрема роботу "Комітету порятунку за мир та порядок".

У березні рішенням РНБО в Україні призупинили діяльність 11 партій, зокрема "Блоку Володимира Сальдо".

Наприкінці квітня окупанти призначили Сальдо керівником обласної держадміністрації.

20 березня біля будинку Володимира Сальдо розстріляли машину його помічника Павла Слободчикова.