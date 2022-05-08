"Бессмертный полк" и солдатская каша: оккупанты в Херсоне планируют широко отметить 9 мая

"Глава Херсонской области" Владимир Сальдо уверяет, что посетителям мероприятия не стоит беспокоиться о безопасности, так как полиция и Росгвардия создадут "условия для праздничного настроения".

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Назначенный российскими оккупантами "глава Херсонской области", бывший украинский политик Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне намерены впервые за последние годы широко отметить 9 мая.

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"В этом году традиция снова начала восстанавливаться, потому что предыдущие 5-7 лет ее начали убивать, сказал он. — 9 мая в 9 утра будет организована возможность пройти "Бессмертному полку" и возложить цветы. После этого будет, как всегда, тоже традиционно, на территории парка организована солдатская каша, концерт, артисты будут петь песни о войне, будет также ансамбль песни и пляски".

Сальдо надеется, что на празднование придет много людей, несмотря на опасения, связанные с безопасностью мероприятия.

"Но с каждым днем безопасность увеличивается, потому что все те, кто отвечает за нее — и военная полиция, и Росгвардия — готовы создать условия для хорошего, оптимистичного и праздничного настроения", — заверил он.

Кто такой Владимир Сальдо

Сальдо — полный кавалер ордена "За заслуги". Несколько раз он избирался мэром Херсона, также был депутатом Верховной Рады VII созыва от "Партии регионов", а затем — депутатом Херсонского горсовета, где возглавлял фракцию "Наш край".

После захвата города войсками РФ Владимир Сальдо был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной Кириллом Стремоусовым. Также он присутствовал на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с РФ, в том числе работа "Комитета спасения за мир и порядок".

В марте решением СНБО в Украине приостановили деятельность 11 партий, в том числе "Блока Владимира Сальдо".

В конце апреля оккупанты назначили Сальдо руководителем "областной госадминистрации".

20 марта возле дома Владимира Сальдо расстреляли машину его помощника Павла Слободчикова.