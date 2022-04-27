ЗС РФ розігнали мітинг у Херсоні: у людей кидали світлошумові гранати (фото, відео)

Російські окупанти жорстко розганяли присутніх. Поруч із 50-річним чоловіком вибухнула димова шашка, а 71-річна жінка отримала опіки грудної клітки та спини, розповіли лікарі.

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Війська РФ розігнали у Херсоні мирний мітинг проти російської окупації. Про це написало місцеве видання "Мост".

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Проти мирних громадян застосовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Директорка Херсонського обласного територіального центру екстреної медичної допомоги Іннеса Чамлай розповіла, що під час розгону постраждали щонайменше двоє людей.

Пізніше "Суспільне" з посиланням на лікаря швидкої допомоги написало про чотирьох травмованих. Серед них — чоловік 50 років. Поруч із ним розірвалася димова шашка, він отримав відкритий перелом лівої гомілки.

Друга травмована — 71-річна жінка. Біля неї щось вибухнуло, на ній згоріла куртка, вона отримала опіки грудної клітки та спини, складну травму грудної клітки, сказала лікарка.

Жінку доправили до обласної лікарні, чоловікові надають допомогу в травмпункті. Чоловік виявився сліпим, під час розгону мітингу він йшов із дружиною повз Головпоштамт. Ще двоє людей отримали опіки очей і носоглотки, зазначили у херсонському терцентрі екстреної медичної допомоги.

У Херсоні "анонсували референдум"

Очевидці опублікували у соцмережах відео розгону мітингу. На кадрах видно вибухи та дим. Автор відео скаржиться на газ, інші присутні починають кашляти та прикривати очі.

"Люди йшли на акцію. Поки йшли, світлошумове шоу почалося. Сьогодні анонсували у нас референдум, люди вирішили вийти і показати, що Херсон — це Україна", — коментує те, що відбувається в місті, один з учасників акції.

Група "Інформаційний опір" зазначає, що учасників та активістів, які виходять на проукраїнські акції протесту, ЗС РФ намагаються вирахувати та затримати.

За даними групи, в районі Херсонського університету 26 квітня провели кілька акцій під гаслами "Жодних референдумів! Херсон — це Україна". Російські загарбники цілий день ходили містом, щоб присікти скупчення людей.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше говорив про повзучу анексію в Херсоні. ЗС РФ намагаються проникнути у владні структури та контролювати всі сфери життєдіяльності міста.

Рада нацбезпеки й оборони України заперечила проголошення "ХНР" на окупованих територіях Херсонської області.