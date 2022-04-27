ЗС РФ проводять повзучу анексію в Херсоні, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, у межах підготовки до "референдуму" окупанти завозять до області вчителів із РФ та ОРДЛО, а також набирають "поліцейських" серед місцевих колаборантів.

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ЗС РФ у непідконтрольному Україні Херсоні проводять повзучу анексію, проникаючи у владні структури та захоплюючи контроль над сферами життєдіяльності місцевих жителів. Про це в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, окупанти в Херсоні продовжують підготовку до "референдуму", метою якого є приєднання обласного центру до країни-агресора.

Арестович наголосив, що ЗС РФ, здійснюючи повзучу анексію, прогнали законно обраного мера та серед місцевих колаборантів набирають "поліцейських".

Крім цього, в тимчасово непідконтрольний Херсон окупанти завозять вчителів із Росії та ОРДЛО та анонсують нову навчальну програму за стандартами Москви.

"Росіяни так фактично проводять заходи для приєднання Херсона до РФ — поки що без проголошення, але на рівні практичних дій. Уже повзуча анексія де-факто йде", — додав Арестович в інтерв'ю Фейгіну.

На відео — з 09:41.

[ + – ] ЗС РФ розпочали повзучу анексію в Херсоні, — Арестович

Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Південь" попереджало про призначення нової дати проведення "референдуму" в Херсоні. За словами військового керівництва України, ЗС РФ планують провести фейкове волевиявлення місцевих жителів 27 квітня, метою якого є легітимізація окупаційної адміністрації.

Також повідомляли, що у РНБО відкидають проголошення "ХНР" на окупованих територіях Херсонської області та запевняють, що Україна не визнає жодних псевдореферендумів.