ВС РФ разогнали митинг в Херсоне: в людей кидали светошумовые гранаты (фото, видео)

Российские оккупанты жестко разгоняли собравшихся. Рядом с 50-летним мужчиной взорвалась дымовая шашка, а 71-летняя женщина получила ожоги грудной клетки и спины, рассказали врачи.

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Войска РФ разогнали в Херсоне мирный митинг против российской оккупации. Об этом написало местное издание "Мост".

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Против мирных граждан применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Директор Херсонского областного территориального центра экстренной медпомощи Иннеса Чамлай рассказала, что во время разгона пострадали минимум два человека.

Позднее "Суспильне" со ссылкой на врача скорой помощи написало о четырех травмированных. В их числе – мужчина 50 лет. Рядом с ним разорвалась дымовая шашка, он получил открытый перелом левой голени.

Вторая травмированная — 71-летняя женщина. Возле нее что-то взорвалось, на ней сгорела куртка, она получила ожоги грудной клетки и спины, сложную травму грудной клетки, сказала врач.

Женщину доставили в областную больницу, мужчине оказывают помощь в травмопункте. Мужчина оказался слепым, при разгоне митинга он шел с женой мимо Главпочтамта. Еще два человека получили ожоги глаз и носоглотки, отметили в херсонском терцентре экстренной медпомощи.

В Херсоне "анонсировали референдум"

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео разгона митинга. На кадрах видны взрывы и дым. Автор видео жалуется на газ, другие присутствующие начинают кашлять и прикрывать глаза.

"Люди шли на акцию. Пока шли, светошумовое шоу началось. Сегодня анонсировали у нас референдум, люди решили выйти и показать, что Херсон — это Украина", – комментирует происходящее в городе один из участников акции.

Группа "Информационное сопротивление" отмечает, что участников и активистов, выходящих на проукраинские акции протеста, ВС РФ пытаются вычислить и задержать.

По данным группы, в районе Херсонского университета 26 апреля провели несколько акций под лозунгами "Никаких референдумов! Херсон — это Украина". Российские захватчики целый день ходили по городу, чтобы пресечь скопления людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее говорил о ползучей аннексии в Херсоне. ВС РФ стараются проникнуть во властные структуры и контролировать все сферы жизнедеятельности города.

Совет нацбезопасности и обороны Украниы исключил провозглашение "ХНР" на оккупированных территориях Херсонской области.