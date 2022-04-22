"Все вернется в довоенное положение": Данилов исключил создание "ХНР" на Херсонщине (видео)

Секретарь СНБО назвал попытку провести "референдум" настолько же искусственной, как и сама Россия.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов исключил создание "ХНР" на территории Херсонской области. Об этом он заявил в интервью "Суспільному".

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Российские оккупанты планируют провести "референдум" на временно оккупированной территории Херсонской области. По словам Данилова, Украине об этом все известно. Попытку проведения "референдума" он назвал настолько же искусственной, как и сама Российская Федерация.

"Никакого "ХНР" не будет. Там будет Украина. Просто сейчас еще нужно чуть-чуть подождать, нужно определенное время для того, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет. И произойдет в ближайшее время. Я в этом более чем уверен", — подчеркнул Алексей Данилов.

Также Данилов добавил, что Украина не признает никаких событий, которые проходят на оккупированных территориях начиная с "референдума" в Крыму в 2014 году, а затем и в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на то, что в РФ считают, что это уже отработанная технология.

Напомним, в ОК "Юг" сообщают, что РФ планирует провести "референдум" на Херсонщине. Оккупанты активизировали подготовку для фейкового "волеизъявления". В то же время в ОВА заявляют, что "референдум" пройдет в начале мая. На данный момент российские войска ищут кандидата для "руководства" "ХНР".