Окупанти заявили про перехід на рублі в Херсоні та заперечили деокупацію ЗСУ регіону

За словами топколаборанта Кирила Стремоусова, про повернення Херсонської області до складу України не йдеться, а протягом чотирьох місяців гривня буде виведена з обігу.

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Окупаційна влада Херсонської області заявила про введення в обіг російського рубля. Таку заяву в коментарі "РИА Новости" зробив заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов.

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За його словами, на окупованих територіях Херсонської області з 1 травня 2022 року в обіг буде запроваджено російський рубль.

Стремоусов розраховує, що перехід у рубльову зону триватиме до чотирьох місяців, протягом яких ходитиме як національна валюта Російської Федерації, так й українська гривня.

"Потім ми повністю перейдемо на розрахунки в рублях", — додав представник окупаційної влади у коментарі журналістам.

Крім цього, Стремоусов пообіцяв не допустити нової водної блокади анексованого Криму. Колаборант запевнив, що постачання води Північно-Кримським каналом на півострів буде гарантовано.

"Херсонська область готова і буде гарантовано забезпечувати постачання води в Крим Північно-Кримським каналом, який спільно будувався руками наших дідів. Ми не допустимо повторення водної блокади Криму", — продовжив Стремоусов і додав, що в окупованому регіоні почалися затримання чиновників і місцевих жителів, які брали участь у блокаді анексованого півострова

Під час спілкування з "РИА Новости" колаборант також заперечив повернення Херсонської області до складу України. Стремоусов назвав нашу країну нацистською і заявив, що регіон під контролем ЗС РФ "почне економічно розвиватися".

"Київ більше не зможе нав'язувати нашому краю свою потворну нацистську політику, спрямовану на знищення людей та їх самобутності… Майбутнє Херсонської області — перспективне і без будь-яких страхів. Зараз на мешканців області українською пропагандою чиниться інформаційний тиск про звільнення Херсона, яке нібито готується, але це помилкова інформація", — продовжив колаборант і додав, що окупаційна влада регіону не планує проводити референдум для проголошення "ХНР".

Нагадаємо, 27 квітня у Херсоні проходив проукраїнський мітинг. Акцію протесту розігнали ЗС РФ, застосовуючи світлошумові гранати. Унаслідок розгону мирного мітингу постраждали кілька людей, які вийшли на вулиці обласного центру, виступаючи проти російської окупації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ проводять повзучу анексію в Херсоні. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти завозять до регіону вчителів із Росії та ОРДЛО, а також намагаються набрати поліцейських серед місцевих колаборантів.