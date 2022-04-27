Найважливіше у нинішніх боях — залізниця, через яку армія отримує західну зброю. Російські війська повільно просуваються під Ізюмом і на Запоріжжі, а ЗСУ б'ють ворога на підступах до Херсона.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військовий аналітик з Австрії Том Купер опублікував новий звіт у процесі російсько-української війни за 25-26 квітня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Єдине, що зараз важливо — це українська залізниця

Купер вирішив відмовитися від розділу "Стратегія" через те, що не бачить сенсу коментувати події у Придністров'ї, заяви Лаврова, можливі постачання німецьких танків та інше.

Єдине, що зараз справді має значення, — українська залізниця, яка повертається до своєї повної потужності. Перша партія реактивних систем M142 HIMARS та гаубиць М777 вже в Україні.

[ + – ] PzH 2000

Бійці ЗСУ проходять навчання на PzH 2000, які доставлятимуться з Італії, якщо не з Німеччини. Також Німеччина передасть ЗСУ 50 самохідних зеніток "Гепард", проте Купер наголошує, що вони складні в освоєнні, тому потрібно багато часу на навчання екіпажів.

Росія продовжує ракетні удари по Україні

25 квітня російські військові продовжили завдавати ударів по об'єктах інфраструктури. Приблизно о 06:50 ударів було завдано по Запоріжжю. Одну ракету з трьох вдалося збити, а дві інші влучили в один із заводів. Унаслідок загинула одна людина, ще одна зазнала поранення.

Однак Купер ставить під сумнів ефективність ударів. Як приклад він наводить удар по мосту через Дністровський лиман — це ключова ланка автомобільного та залізничного сполучення між південно-західною Україною і Румунією. Було випущено три ракети — одна розбилася поряд із мостом, друга впала у воду, а третя пошкодила міст. В РФ заявили про блокаду мосту, проте невдовзі рух через нього відновився, принаймні, по одній лінії (аналіз готувався до повторного удару по мосту вранці 27 квітня, — Фокус).

Незважаючи на 8 років війни в Україні, схоже, нікому на думку не спало продублювати міст через лиман, враховуючи його важливість і вразливість.

Як пише аналітик, росіяни пишаються високоточними ударами "Калібрів" по складах боєприпасів настільки, що ніхто не звертає уваги на відсутність "вторинки" — подальшої детонації боєприпасів через загоряння.

Українська ППО залишається ефективною

25 квітня ЗСУ заявили про збиття трьох літаків, 4 БПЛА, а 26 квітня один Су-25 мав бути збитим українським Су-25 під час повітряного бою у районі Херсона. Також з'явилися фото збитого винищувача Су-34 під Запоріжжям.

[ + – ] Су-34

Виходячи з цього Купер робить 3 висновки:

Українська ППО залишається ефективною на полі бою. Після 25 років "хайпу" з моменту показу на публіці Су-34 у Фарнборо в 1995-1997, є певне задоволення бачити таку кількість збитих винищувачів у цій війні. Рідко буває щось обнадійливе для наземних військ, ніж власна авіація, яка жене ворожі винищувачі. Особливо в разі повідомлень про Су-25 на Донбасі, які приносять багато проблем українським військам.

Битва за Донбас — ЗС РФ повільно просуваються

Протягом останніх двох днів російська атака йшла за напрямком Пашкове, Довгеньке і Велика Камишеваха. ЗСУ відрапортували про таке швидке зупинення нападу, що 25 квітня ЗС РФ взяли Довгеньке й увійшли у Пашкове. Це вже за 5 км від автомобільної та залізничної лінії, що сполучає Барвінкове та Слов'янськ.

[ + – ] Атака ЗС РФ в ізюмському напрямку

ЗСУ змогли відбити Пашкове і, ймовірно, вибити росіян із Дібрівного. Проте, судячи з "якості" репортажів України, Купер висловив сумніви, що там хороша ситуація.

Єдина атака, яку ЗСУ відбили у цьому районі, — атака на Заводи 25 квітня. Судячи з усього, 93-а бригада знищила один із конвоїв ЗС РФ, які намагалися дістатися населеного пункту.

ЗС РФ також просувалися з Борової на південь. Їм вдалося досягти північних околиць Яцківки. Це також погані новини для ЗСУ. Також є інформація, що російська артилерія завдала сильного удару по українському підрозділу на південь від села вранці 26 квітня.

[ + – ] Борова

ЗСУ досі стверджують про стримування армії агресора на околиці Зарічного, хоча зрозуміло, що ЗС РФ намагалися вийти на 15 км на південний захід на Лиман. 25 квітня ЗСУ потрапили в засідку, дюжина захисників потрапили в полон.

[ + – ] Просування ЗС РФ у бік Лимана

"Спотворення інформації про події на полі бою ніколи не було гарною ідеєю, тому що карти говорять дуже зрозумілою мовою..." — пише Купер.

Рубіжне вже 5 день поспіль є полем запеклих боїв. Проте точних подробиць про них немає. Також під обстрілами Нижнє та Оріхове. Мабуть, тактика РФ така:

Масовані обстріли. Атака бойовиків з ОРДЛО. Атака частин ЗС РФ.

Не дивно, що ЗСУ регулярно повідомляють про 10–15 атак на день.

[ + – ] У Рубіжному вже 5 днів точаться запеклі бої

Війська РФ захопили Новотошківське, або руїни того, що залишилося від села. Купер висловив сумнів, що за два місяці бомбардувань у населеному пункті залишилася бодай одна стіна у вертикальному положенні.

[ + – ] ЗС РФ зайшли в зруйноване Новотошківське

Попасна або те, що колись було Попасною, також залишається гарячою точкою. ЗС РФ постійно бомбардують позиції ЗСУ усіма доступними засобами.

[ + – ] Бої за Попасну продовжуються

Росія намагається захопити не тільки Мар'їнку, а й ідуть штурмом на Красногорівку та Новомихайлівку.

[ + – ] Атаки РФ на Мар'їнку

У ЗС РФ немає можливості здобути велику перемогу на оперативному рівні

"У цілому, так, росіяни "як і раніше" просуваються вперед із величезним натиском, вони все ще просуваються вперед — особливо на південь від Ізюма. Але не помиляйтеся: всі їхні досягнення вкрай повільні та мінімальні за своєю природою. Здається, що в них ніколи не було чогось на кшталт "другого ешелону", щоб розвинути будь-який невеликий успіх, який у них є. Ще раз: я не бачу їх здатними здобути хоч якусь велику перемогу на оперативному рівні", — підкреслює Купер.

Російські військові залежать від масованих артилерійських ударів та ударів із повітря, а кількості солдатів недостатньо. ЗСУ добре зміцнилися в обороні, незважаючи на втому передових частин.

Україна має труднощі з поповненням запасів і відпочинком бійців на передових рубежах між Рубіжним і до самого Вугледару. Відомо, що порушення роботи залізничної мережі на заході України за останні два дні одразу відчулося по всьому шляху на схід. Мало того, що постійні обстріли псують нерви, так ще й, якщо ситуація з постачанням не покращає, у них виникне проблема відбивати атаки росіян лише вогнепальною зброєю, а вона не особливо ефективна проти танків.

Водночас Купер наголошує, що він не бачить сенсу у штурмі масивних українських укріплень на сході України. Ті ж війська можна було б перекинути на північ або на південь у зоні ООС, де їхня присутність могла б багато чого змінити.

Маріуполь — сотні поранених і проблеми з питною водою

Після наказу Путіна про припинення штурму "Азовсталі" захисники Маріуполя нарахували 35 авіаударів у ніч із 25 на 26 квітня. Через обстріл деякі мирні жителі опинилися під завалами, бійці намагалися їх звідти витягнути.

Друга гостра проблема — стан понад 500 поранених бійців. Їх доводиться утримувати в антисанітарних умовах. Також відсутня чиста питна вода.

Війська РФ прорвали оборону на Запорізькому напрямку

Схоже, що 58-а загальновійськова армія прорвала позиції ЗСУ на південному сході від Запоріжжя. Війська РФ досягли Трудолюбівки та Пологів.

Незважаючи на заяви ЗСУ, що ситуація під контролем Купер вважає, що ситуація там украй погана. Якщо не через прорив оборони, то через зосередження величезної кількості артилерії та боєприпасів до неї. Це дозволяє обстрілювати кілька районів у цій області.

70-та мотострілецька бригада витримала тиск ЗСУ з двох сторін і змогла захопити Новоселівку біля Зеленого Поля.

"Невже захисникам не вистачає боєприпасів?" — запитує Купер.

Ситуація у Херсоні близька до абсурдної

Українська влада продовжує констатувати посилення військ РФ на північ від Херсона, а також підготовку наступу на Кривий Ріг. Водночас ЗСУ заявляють про звільнення Благодатного, Киселівки, Клапії, а також ударів по Великій Олександрівці, Новодмитрівці та Білоусовому. За фактом українська армія розширила коридор аж до Чорнобаївки. Звільнення останньої мало статися ще три дні тому.

[ + – ] Чорнобаївка має бути під контролем ЗСУ – це передмістя Херсона

Нагадаємо, російські війська закрили на в'їзд Маріуполь. Без проходження "фільтрацій" туди потрапити неможливо.