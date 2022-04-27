Самое важное в нынешних боях — железная дорога, через которую армия получает западное оружие. Российские войска медленно продвигаются под Изюмом и на Запорожье, а ВСУ бьют врага на подступах к Херсону.

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Военный аналитик из Австрии Том Купер опубликовал новый отчет по ходу русско-украинской войны за 25-26 апреля.

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Единственное, что сейчас важно — это украинская железная дорога

Купер решил отказаться от раздела "Стратегия" из-за того, что не видит смысла комментировать события в Приднестровье, заявления Лаврова, вероятные поставки немецких танков и прочее.

Единственное, что сейчас действительно имеет значение — украинская железная дорога, которая возвращается к своей полной мощности. Первая партия реактивных систем M142 HIMARS и гаубиц М777 уже в Украине.

[ + – ] PzH 2000

Бойцы ВСУ проходят обучение на PzH 2000, которые будут доставляться из Италии, если не из Германии. Также Германия передаст ВСУ 50 самоходных зениток "Гепард", однако Купер подчеркивает, что они сложные в освоении, поэтому потребуется много времени на обучение экипажей.

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине

25 апреля российские военные продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры. Около 6:50 утра удары были нанесены по Запорожью. Одну ракету из трех удалось сбить, а две другие попали на один из заводов. В результате погиб один человек, еще один получил ранение.

Однако Купер подвергает сомнению эффективности ударов. В пример он приводит удар по мосту через Днестровский лиман — это ключевое звено автомобильного и железнодорожного сообщения между юго-западной Украиной и Румынией. Было выпущено три ракеты — одна разбилась рядом с мостом, вторая упала в воду, а третья — повредила мост. В РФ заявили о блокаде моста, однако вскоре движение через него восстановилось, по крайней мере по одной линии (анализ готовился до повторного удара по мосту утром 27 апреля, — Фокус).

Несмотря на 8 лет войны в Украине, похоже, никому в голову не пришла мысль о том, чтобы продублировать мост через лиман, учитывая его важность и уязвимость.

Как пишет аналитик, русские гордятся высокоточными ударами "Калибров" по складам боеприпасов настолько, что никто не обращает внимание на отсутствие "вторички" — последующей детонации боеприпасов из-за возгорания.

Украинское ПВО остается эффективным

25 апреля ВСУ заявили о сбитии трех самолетов, 4 БПЛА, а 26 апреля один Су-25 должен был быть сбитым украинским Су-25 в ходе воздушного боя в районе Херсона. Также появились фото сбитого истребителя Су-34 под Запорожьем.

[ + – ] Су-34

Исходя из этого Купер делает 3 вывода:

Украинское ПВО остается эффективным на поле боя После 25 лет "хайпа" с момента показа на публике Су-34 в Фарнборо в 1995-1997, есть определенное удовольствие видеть такое количество сбитых истребителей в этой войне Редко бывает что-то более обнадеживающее для наземных войск, чем собственная авиация, которая гонит вражеские истребители. Особенно в случае сообщений о Су-25 на Донбассе, приносящие много проблем украинским войскам.

Битва за Донбасс — ВС РФ медленно продвигаются

В течении последних двух дней российская атака шла по направлению Пашково, Долгенькое и Великая Камышеваха. ВСУ отрапортовали о такой быстрой остановке нападения, что 25 апреля ВС РФ взяли Долгенькое и вошли в Пашково. Это уже в 5 км от автомобильной и железнодорожной линии, соединяющей Барвинково и Славянск.

[ + – ] Направление атака ВС РФ в изюмском направлении

ВСУ смогли отбить Пашковое и вероятно, выбить русских из Дибровного. Однако судя по "качеству" репортажей Украины, Купер выразил сомнения, что там хорошая ситуация.

Единственная атака, которую ВСУ отбили в этом районе — атака на Заводы 25 апреля. Судя по всему 93-я бригада уничтожила один из конвоев ВС РФ, которые пытались добраться до населенного пункта.

ВС РФ также продвигались из Боровой на юг. Им удалось достичь северных окраин Яцковки. Это также нехорошие новости для ВСУ. Также есть информация, что российская артиллерия нанесла сильный удар по украинскому подразделению к югу от села утром 26 апреля.

[ + – ] Боровая

ВСУ до сих пор утверждают о сдерживании армии агрессора на окраине Заречного, хотя ясно, что ВС РФ пытались выйти на 15 км юго-западнее на Лиман. 25 апреля ВСУ попали в засаду, дюжина защитников попали в плен.

[ + – ] Продвижение ВС РФ в сторону Лимана

"Искажение информации о событиях на поле боя никогда не было хорошей идеей, потому что карты говорят очень понятным языком…" — пишет Купер.

Рубежное уже 5 день подряд является полем ожесточенных боев. Однако точных подробностей о них нет. Также под обстрелами Нижнее и Орехово. Видимо, тактика РФ такова:

массированные обстрелы атака боевиков из ОРДЛО атака частей ВС РФ

Неудивительно, что ВСУ регулярно сообщают о 10–15 атаках в день.

[ + – ] В Рубежном уже 5 дней ведутся ожестченные бои

Войска РФ захватили Новотошковское, или руины того, что осталось от села. Купер выразил сомнение, что за два месяца бомбардировок в населенном пункте осталась хоть одна стена в вертикальном положении.

[ + – ] ВС РФ зашли в разрушенное Новотошковское

Попасная или то, что когда-то было Попасной, также остается горячей точкой. ВС РФ постоянно бомбят позиции ВСУ всеми доступными средствами.

[ + – ] Бои за Попасную продолжаются

Россия пытается захватить не только Марьинку, но и идут штурмом на Красногоровку и Новомихайловку.

[ + – ] Атаки РФ на Марьинку

У ВС РФ нет возможности добиться крупной победы на оперативном уровне

"В целом, да, русские "по-прежнему" продвигаются вперед с огромным натиском, Они все еще продвигаются вперед — особенно к югу от Изюма. Но не заблуждайтесь: все их достижения крайне медленны и минимальны по своей природе. Кажется, что у них никогда не было чего-то вроде "второго эшелона", чтобы развить любой небольшой успех, который у них есть. Еще раз: я не вижу их способными добиться хоть какой-то крупной победы на оперативном уровне", — подчеркивает Купер.

Российские военные зависят от массированных артиллерийских ударов и ударов с воздуха, а количества солдат недостаточно. ВСУ хорошо укрепились в обороне несмотря на усталость передовых частей.

У Украины есть трудности с пополнением запасов и отдыхом бойцов на передовых рубежах между Рубежным и до самого Угледара. Известно, что нарушение работы железнодорожной сети на западе Украины за последние два дня сразу почувствовалось на всем пути на восток. Мало того, что постоянные обстрелы портят нервы, так еще и, если ситуация со снабжением не улучшится, у них возникнет проблема отбивать атаки русских только огнестрельным оружием, а оно не особенно эффективны против танков.

Вместе с тем Купер подчеркивает, что он не видит смысла в штурме массивных украинских укреплений на востоке Украины. Те же войска можно было бы перебросить на север или на юг в зоне ООС, где их присутствие могло бы многое изменить.

Мариуполь — сотни раненых и проблемы с питьевой водой

После приказа Путина о прекращении штурма "Азовстали" защитники Мариуполя насчитали 35 авиаударов в ночь с 25 на 26 апреля. Из-за обстрелов некоторые мирные жители оказались под завалами, бойцы пытались их оттуда вытащить.

Вторая острая проблема — состояние свыше 500 раненых бойцов. Их приходится содержать в антисанитарных условиях. Также отсутствует чистая питьевая вода.

Войска РФ прорвали оборону на Запорожском направлении

Похоже, что 58-я общевойсковая армия прорвала позиции ВСУ на юго-востоке от Запорожья. Войска РФ достигли Трудолюбовки и Пологов.

Несмотря на заявления ВСУ о том, что ситуация под контролем Купер считает, что ситуация там крайне плохая. Если не по прорыву обороны, то по причине сосредоточения огромного количества артиллерии и боеприпасов к ней. Это позволяет обстреливать несколько районов в этой области.

70-я мотострелковая бригада выдержала натиск ВСУ с двух сторон и смогла захватить Новоселовку возле Зеленого Поля.

"Неужели защитникам не хватает боеприпасов?" — задается вопросом Купер.

Ситуация в Херсоне близка к абсурдной

Украинские власти продолжают констатировать усиление войск РФ к северу от Херсона, а также подготовку наступления на Кривой Рог. Вместе с тем ВСУ заявляют об освобождении Благодатного, Киселевки, Клапии, а также ударов по Большой Александровке, Новодмитровке и Белоусово. По факту украинская армия расширила коридор вплоть до Чернобаевки. Освобождение последней должно было произойти еще три дня назад.

[ + – ] Чернобаевка должна быть под контролем ВСУ - это пригород Херсона

Напомним, росийские войска закрыли на въезд Мариуполь. Без прохождения "фильтраций" туда попасть невозможно.