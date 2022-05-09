В окупованому Херсоні в мешканців почали відбирати квартири, — Геращенко (фото)

Порожнє житло планують передати тимчасовим переселенцям, які прибули в місто із зони бойових дій.

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Російські ставленики в тимчасово окупованому Херсоні планують на власний розсуд використовувати квартири, господарі яких виїхали з міста. Про це йдеться в наказі №31 військового коменданта Херсонської області полковника Віктора Бедрика. Відповідний документ у себе в telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

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"В окупованому Херсоні рашисти почали відбирати квартири. Мародири залишаються вірними своїм варварським традиціям", — зокрема, написав він.

В опублікованому документі, датованому 6 травня, Бедрик наказує всім главам житлових організацій і керівникам ОСББ надати списки квартир, власники яких залишили межі Херсона. Порожнє житло планують передати людям, які приїхали в місто із зон активних бойових дій.

[ + – ] Наказ Віктора Бедрика

У наказі уточнюється, що рішення "узгоджено з головою адміністрації Херсонської області", а його метою є "створення умов для повноцінного проживання громадянам, що прибули".

7 травня Головне управління розвідки Міноборони України також повідомило, що окупаційна влада змушує підприємців у Херсонській області отримувати "тимчасові дозволи" на роботу. Зокрема, окупанти проводили об'їзд об'єктів промисловості, насамперед виробників харчової продукції.

Раніше російська служба ВВС розповідала, що місцева влада, яку Росія намагається створити на місцях, підпорядковується військовим комендантам. Так, у Херсоні головою обласної адміністрації РФ призначила колаборанта Кирила Стремоусова. 23 квітня стало відоме ім'я окупаційного коменданта Херсонської області. Ним став полковник Віктор Бедрик, колишній командир бригади РХБЗ Східного військового округу.

Нагадаємо, окупанти показали новий "герб" Херсонської області — з двоголовим орлом. У його основу ліг герб регіону часів Російської імперії.

Раніше Фокус писав, що російські окупанти взяли в полон сільського голову Чорнобаївки Ігоря Дударя.