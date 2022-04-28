Колаборант Стремоусов назвав Одесу та Миколаїв російськими містами, які окупують

На його думку, жителі Одеської та Миколаївської областей "чекають на звільнення від нацизму".

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Херсонський колаборант, призначений окупаційним режимом заступником голови військово-цивільної адміністрації регіону, Кирило Стремоусов 28 квітня заявив про неминучість "звільнення" Миколаївської та Одеської областей від українських націоналістів. Він вважає, що Одеса та Миколаїв є російськими містами, повідомляє інформаційне агентство "РІА Новини".

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"Миколаївська та Одеська області реально чекають на звільнення від нацизму. Одеса та Миколаїв — це російські міста, які не мають жодного відношення до українських націоналістів. Упевнений, що їхнє звільнення — це питання часу", — цитує видання Стремоусова.

Вранці, 28 квітня, Стремоусів також висловив думку, що Херсонська область ніколи не повернеться до складу України. За його словами, Київ більше не контролюватиме Херсонську область і не зможе нав'язувати мешканцям області "свою потворну нацистську політику, спрямовану на знищення людей та їхню самобутність".

Варто зазначити, що проросійський активіст і колаборант Кирило Стремоусов разом зі своїми однодумцями зі створеного окупантами органу "Комітету порятунку "За мир і порядок" 16 березня 2022 року провели незаконні збори в будівлі Херсонської обласної ради. Ціль зборів — переконати місцевих жителів в тому, що влада України не здатна керувати регіоном.

Після цього 17 березня Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Стремоусова за фактом надання іншій державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 28, а також ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада).

Раніше Кирило Стремоусов заявив про введення в Херсонській області в обіг російського рубля. За його словами, повний перехід у рублеву зону займе до чотирьох місяців, протягом яких у регіоні ходитиме як гривня, так і російська валюта.

Вчора, 27 квітня, російські окупаційні війська розігнали в Херсоні проукраїнський мітинг. Проти мирних громадян військові використали світло-шумові гранати та сльозогінний газ, через що постраждало двоє людей.