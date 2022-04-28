Коллаборант Стремоусов назвал Одессу и Николаев русскими городами, которые будут оккупированы

По его мнению, жители Одесской и Николаевской областей "ждут освобождения от нацизма".

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Херсонский коллаборант, назначенный оккупационным режимом замглавой военно-гражданской администрации региона, Кирилл Стремоусов 28 апреля заявил о неизбежности "освобождения" Николаевской и Одесской областей от украинских националистов. Он считает, что Одесса и Николаев являются русскими городами, сообщает информационное агентство "РИА Новости".

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"Николаевская и Одесская области реально ждут освобождения от нацизма. Одесса и Николаев — это русские города, которые не имеют никакого отношения к украинским националистам. Уверен, что их освобождение — это вопрос времени", — цитирует издание Стремоусова.

Утром 28 апреля Стремоусов также высказал мнение о том, что Херсонская область никогда не вернется в состав Украины. По его словам, Киев больше не будет контролировать Херсонскую область и не сможет навязывать жителям области "свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности".

Стоит отметить, что пророссийский активист и коллаборант Кирилл Стремоусов вместе со своими единомышленниками из созданного оккупантами органа "Комитета спасения "За мир и порядок" 16 марта 2022 года провели незаконное собрание в здании Херсонского областного совета. Цель сходки — переубедить местных жителей в том, что власти Украины не способны управлять регионом.

После этого 17 марта Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство против Стремоусова по факту предоставления другому государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Производство открыто согласно ч. 2 ст. 28 а также ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Ранее Кирилл Стремоусов заявил о введении в Херсонской области в оборот российского рубля. По его словам, полный переход в рублевую зону займет до четырех месяцев, в течении которых в регионе будет ходить как гривна, так и российская валюта.

Вчера, 27 апреля, российские оккупационные войска разогнали в Херсоне проукраинский митинг. Против мирных граждан военные использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, из-за чего пострадало двое человек.