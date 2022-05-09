В оккупированном Херсоне у жителей начали отбирать квартиры, — Геращенко (фото)

Пустующее жилье планируют передать временным переселенцам, прибывшим в город из зоны боевых действий.

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Российские ставленники во временно оккупированном Херсоне планируют по своему усмотрению использовать квартиры, хозяева которых выехали из города. Об этом идет речь в приказе №31 военного коменданта Херсонской области полковника Виктора Бедрика. Соответствующий документ у себя в telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"В оккупированном Херсоне рашисты начали отбирать квартиры. Мародеры остаются верными своим варварским традициям", — в частности, написал он.

В опубликованном документе, датированном 6 мая, Бедрик приказывает всем главам жилищных организаций и руководителям ОСМД предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы Херсона. Пустующее жилье планируется передать людям, приехавших в город из зон активных боевых действий.

[ + – ] Приказ Виктора Бедрика

В приказе уточняется, что решение "согласовано с главой администрации Херсонской области", а его целью является "создание условий для полноценного проживания прибывшим гражданам".

7 мая Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщило, что оккупационная власть принуждают предпринимателей в Херсонской области получать "временные разрешения" на работу. В частности, оккупанты проводили объезд объектов промышленности, в первую очередь — производителей пищевой продукции.

Ранее российская служба BBC рассказывала, что местная власть, которую Россия пытается создать на местах, подчиняется военным комендантам. Так, в Херсоне главой областной администрации РФ назначила коллаборанта Кирилла Стремоусова. 23 апреля стало известно и имя оккупационного коменданта Херсонской области. Им стал полковник Виктор Бедрик, бывший командир бригады РХБЗ Восточного военного округа.

Напомним, оккупанты показали новый "герб" Херсонской области — с двуглавым орлом. В его основу лег герб региона времен Российской империи.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя.