РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область, — Міноборони (відео)

Прессекретар відомства Олександр Мотузянник розповів, що наразі головна мета росіян — повністю захопити території Луганської та Донецької областей та забезпечити стабільний сухопутний коридор у Крим.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія стягнула додаткові підрозділи артилерії північ окупованого Криму з метою майбутніх боїв за Херсонську область. У Кремлі поставили завдання захопити всю територію прикордонного із Кримським півостровом регіоном. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузянник.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, такі дії російських військ мають кілька пояснень:

Нарощування сил із метою скувати підрозділи українських військових, щоб вони не переміщалися до інших районів бойових дій.

Росія планує захопити повністю не лише Донецьку та Луганську область, а й Херсонську. Тому стягнуту на півострові техніка можуть використати в регіоні.

Речник Міноборони заявив, що наразі головне завдання росіян — повністю захопити територію Луганської та Донецької областей, а також забезпечити стабільний сухопутний коридор із Кримським півостровом.

Мотузяник розповів, що на Харківському напрямку російські війська намагаються стримувати контрнаступ українських бійців у бік державного кордону України. На Ізюмському напрямку окупанти готуються йти в наступ на Барвінкове та Слов'янськ.

На Донецькому напрямку армія Росії продовжує наступати на Лиман, Сєвєродонецьк, Попасну, Авдіївку та Курахове. Крім того, противник намагається форсувати річку Сіверський Донець для наступу на Сіверськ та Лисичанськ.

Нагадаємо, 8 травня журналісти програми "Схеми" оприлюднили супутниковий знімок, на якому видно стягування російської військової техніки в селі Філатівка на Півночі Криму. На ньому видно, що окупанти звезли до кордону з Херсонщиною великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер".

Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував, чому російській армії так легко вдалося наступ на Херсон. За його словами, в Україні "про*бали" цю загрозу, а хто саме — питання дізнатися.