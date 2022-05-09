Арестович пояснив, чому не підірвали мости на кордоні з Кримом

За словами радника голови ОП, росіянам так легко вдався наступ на Херсон, тому що в Україні "про*бали" цю загрозу. Хто саме — ще належить з'ясувати.

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Під час традиційного ефіру на YouTube-каналі Марка Фейгіна радник голови Офісу президента України Олексій Арестович уперше прокоментував питання, чому на початку російського наступу не замінували та не підірвали мости на кордоні з Кримом.

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"Відповідь дуже коротка в тих, хто цією темою займається. Про*бали. Хто, чому та як — розбиратимемося. У тому числі розбираються правоохоронні органи. Де некомпетентність, де зрада — це велике питання, там знаються, обов'язково всьому дадуть оцінки. Кадрові, персональні, кримінальні — всі на світі", — сказав Арестович.

Це питання багато українців ставлять собі з перших днів війни, припускаючи, що причиною такого стрімкого наступу окупантів на Херсон стала зрада. Тому мости, що пов'язують окупований півострів із материком, виявилися розмінованими напередодні вторгнення. Відповідний пост на цю тему днями став вірусним у "Фейсбуку".

Нагадаємо, наступ росіян зі боку Криму вийшов стрімким. Уже 26 лютого російські солдати взяли під контроль споруди, що забезпечують функціонування Північно-Кримського каналу, підірвали дамбу, і вода ринула в Крим.

Російське військове командування 2 березня повідомило, що Херсон перейшов під контроль окупаційної армії.