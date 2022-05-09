Арестович объяснил, почему не взорвали мосты на границе с Крымом

По словам советника главы ОП, россиянам так легко удалось наступление на Херсон, потому что в Украине "про…бали" эту угрозу. Кто именно — еще предстоит выяснить.

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Во время традиционного эфира на YouTube-канале Марка Фейгина советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович впервые прокомментировал вопрос, почему в начале российского наступления не заминировали и не взорвали мосты на границе с Крымом.

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"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается. Про…бали. Кто, чего и как — будем разбираться. В том числе, разбираются правоохранительные органы. Где некомпетентность, где предательство — это большой вопрос, там разбираются, обязательно всем дадут оценки. Кадровые, персональные, криминальные — все на свете", — сказал Арестович.

Этим вопросом многие украинцы задаются с первых дней войны, предполагая, что причиной столь стремительного наступления оккупантов на Херсон стало предательство. Поэтому мосты, связывающие оккупированный полуостров с материком, оказались разминированными накануне вторжения. Соответствующий пост на эту тему на днях стал вирусным в "Фейсбуке".

Напомним, наступление россиян со стороны Крыма вышло стремительным. Уже 26 февраля российские солдаты взяли под контроль сооружения, обеспечивающие функционирование Северо-крымского канала, подорвали дамбу и вода устремилась в Крым.

Российское военное командование 2 марта сообщило о том, что Херсон перешел под контроль оккупационной армии.