Куда пойдет большая вода. Почему взрыв дамбы не обеспечит весь Крым днепровской водой

Российские СМИ третью неделю публикуют сообщения о том, как приход на полуостров днепровской воды в скором времени решит одну из главных проблем Крыма — водный дефицит. Пропагандисты успели пообещать, что к середине марта водой заполнятся все 400 км Северо-Крымского канала, как раз к началу поливного сезона. Однако украинские эксперты считают, что россияне слишком торопятся праздновать победу.

В первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию и добрались до дамбы, которая перекрывала доступ днепровской воды в Северо-Крымский канал (СКК)

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[ + – ] Взрыв дамбы, которая перекрывала поступление воды в Крым

25 февраля гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что вся инфраструктура полностью готова к приему днепровской воды. По его словам, от заполнения канала выиграют прежде всего районы, которые исторически пользовались только днепровской водой: Керченский полуостров, Феодосия, Судак, а также Межгорное водохранилище под Симферополем.

В то же время из заявления Новака становится понятно, что воспользоваться днепровской водой в полном объеме в Крыму сразу не смогут, так как значительная часть канала восемь лет не эксплуатировалась.

"При первой подаче воды, пока забьются все поры и полости, понятно, что будет определенный дренаж, немалый, наверное, много воды будет уходить, — сказал Новак. — Но в конце концов поднимутся, набьются горизонты, и вода придет в самую крайнюю точку. Тут проблем не видим никаких".

В тот же день глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заявил: "Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель".

Но уже 26 февраля российские солдаты подорвали дамбу и вода устремилась в канал.

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3 марта российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.

"Крым встречает днепровскую воду. Исторического момента жители полуострова ждали почти восемь лет. Эмоции сдержать сложно — слезы радости на глазах женщин и мужчин. С детьми и целыми семьями, многие приехали даже из соседних городов, чтобы увидеть, как заполняется канал", — так об этом отрапортовал российский "Первый канал". — К середине марта, началу поливного сезона, у крымских аграриев заполнится весь канал до необходимого уровня".

Также в сюжете российских пропагандистов утверждалось, что уникальность гидротехнического сооружения заключается в том, что вода по нему поступает самотеком.

"Насосные шлюзовые станции регулируют только напор, чтобы вода заполняла канал равномерно — без затопления определенных участков", — сказано в нем.

Однако 11 марта глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии" отметил, что это не так.

"Вода просто не может сама собой идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями", — сказал Буданов.

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14 марта похожий тезис в интервью "ТСН" озвучил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Вы видели, как выглядел канал до временной оккупации Россией территорий юга Херсонщины. Обратите внимание, что канал по Херсонщине имеет длину более 100 км. 107 км канала – это дамба возле КПВВ Каланчак. А дальше на территории Крыма он еще 300 км. И это все очень серьезное хозяйство, не работавшее с 2014 года, и выглядящее просто как заросшие леса на дне канала, — сказал Кориневич. — Северо-Крымский канал – это довольно сложная инфраструктура, состоящая из насосных станций, подстанций и всего остального. Так что, только захватив канал, они не могут быть уверены, что вода пойдет в Крым тогда, когда они этого хотят".

[ + – ] Дамба на Северо-Крымском канале Фото: Скриншот

В том, что оккупанты торопятся с победными реляциями, уверен и Юрий Смелянский, экономический эксперт, который до 2014 года жил в Крыму и хорошо знаком с инфраструктурой полуострова. По его словам, самотеком днепровская вода может дойти только до северных районов Крыма.

"Дальше без работы перекачивающих насосных станций она уйти не сможет, — рассказал эксперт Фокусу. — Причина – разные уровни русла, которые в свою очередь зависят от крымского рельефа. С севера на юг – это постоянное повышение. Насосные станции и нужны именно для того, чтобы поднимать воду выше уровня рельефа. Состояние всех насосных станций (если не ошибаюсь, всего их 126) неизвестно. Часть может находиться в рабочем состоянии. Их использовали для перекачки воды из водоемов в наиболее обезвоженные регионы Крыма: в Керчь, Феодосию, Севастополь и т.д. Но станции все равно нужно перенастраивать на реверсную работу. Сколько насосных станций в рабочем состоянии и сколько необходимо ремонтировать, лично мне неизвестно. Сомневаюсь, что кто-нибудь на материке знает это достоверно".

По словам эксперта, в целом сложившееся положение с подачей воды в Крым можно описать так: