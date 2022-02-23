Остановить Россию. Как у Украины отбирали Крым в 2014 году

В эти самые дни восемь лет назад в Крыму разворачивались исторические события: Россия планомерно и продуманно отбирала украинскую территорию. Фокус вспоминает, как реализовывалась та часть плана оккупации, которую россияне не скрывали, и как на это реагировали в Украине и в мире.

На площади возле "Пентагона", как тогда в Симферополе называли здание Верховного совета АРК за его своеобразную форму, с раннего утра начали собираться люди. Одни — с украинскими и голубыми крымскотатарскими флагами, другие — с российскими триколорами. За пару часов под окнами парламента образовалась многотысячная толпа, люди волнами схлестывались друг с другом, тут и там происходили стычки. Гораздо позже симферопольский митинг 26 февраля 2014 года назовут переломным моментом аннексии Крыма, поделившим все события на "до" и "после". Но, оглядываясь назад, становится очевидно, что в Кремле все решили задолго до этого дня, и лишь готовили подходящую почву для последующих событий, все больше науськивая людей друг на друга.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

23 февраля 2014 года

Первый массовый митинг пророссийских сил прошел не в крымской столице, а в "российском оплоте" на территории полуострова — Севастополе. Все предыдущие годы героический миф о "городе русских моряков" тщательно и бережно поддерживался Россией, да и пребывание здесь Черноморского флота РФ позволяло делать это без особого труда. Так что во время февральских событий сепаратистские настроения расползались именно отсюда. В городе активно распространялись листовки "Народно-освободительного движения Севастополя" с призывом остановить "коричнево-голубую еврочуму". Местных жителей привычно запугивали "фашистами" и "гейропой".

23 февраля на площади Нахимова собралось около 20 тыс. заведенных людей с российскими флагами в руках. На транспарантах соответствующие надписи — "Россия, мы брошены, возьми нас обратно!". "Народным мэром" назначили российского бизнесмена Алексея Чалого (который талантливо сыграл свою роль на баррикадах, а через два года тихонько убрался с политической сцены; аналогичные сценарии проигрывались и на Донбассе).

Тогда же "Украинская правда" сообщала, что в интернете появилось видео с бронетехникой в Севастополе с российскими номерами.

На происходящие события откликнулось издание The Guardian. На его сайте появилась статья о том, что кризис в Украине подпитывает призывы к отделению на пророссийском юге. Дмитрий Синичкин, президент местного отделения мотоклуба "Ночные волки", сказал британскому журналисту, что кровопролитие неизбежно. "Легко представить, что Крым объявит референдум и получит особый статус в составе Украины. Естественным следующим шагом было бы отделение", — процитировало издание Машу Липман, эксперта Центра Карнеги в Москве.

Следующие шаги не заставили себя ждать.

24 февраля 2014 года

На следующий день митинг в Севастополе повторился. Владимир Яцуба подал в отставку с поста председателя Севастопольской горадминистрации. Пророссийские активисты пришли к зданию горгосадминистрации, на сайте которой появилось сообщение, что "избрание" Чалого мэром незаконно. Под давлением толпы вышедшие на переговоры чиновники согласились учесть все требования сторонников Алексея Чалого.

Между тем, в Симферополь прилетели депутаты российской Госдумы во главе с Леонидом Слуцким, председателем комитета по делам СНГ. Они пообещали упростить выдачу российских паспортов крымчанам. Делегация отметила, что в случае решения крымчан провести референдум или обращения Верховного совета Крыма к России с просьбой о присоединении "Россия очень быстро рассмотрит этот вопрос".

В итоге первые паспорта Россия выдала в Симферополе 1 марта, их получили шестеро бойцов украинского спецподразделения "Беркут", которое к тому моменту начали расформировывать из-за участия в расстреле Майдана.

Уже тогда этот сценарий стали сравнивать с войной в Грузии в 2008 году: Россия выдавала паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии задолго до вторжения.

Параллельно РФ стягивала флот поближе к Севастополю. Как сообщало издание "Известия в Украине", четыре корабля с полком спецназа передислоцировались в Анапу, откуда до Севастополя можно дойти за четыре часа.

25 февраля 2014 года

Этот день стал последним относительно спокойным перед чередой исторических событий. Тогда прошел целый ряд мелких акций пророссийских сил, основная из которых сосредоточилась возле здания крымского парламента.

Все тот же депутат из РФ Леонид Слуцкий, находясь в Симферополе, заявил, что Москва не останется в стороне, если "жизням и здоровью российских соотечественников на территории Украины будет угрожать опасность".

26 февраля 2014 года

Митинг у Верховного совета Крыма, где должна была состояться внеочередная сессия, по сути, разделил всех жителей полуострова на "проукраинских" и "пророссийских". Одни сочувствовали активистам с триколорами, другие открыто поддерживали тех, кто вышел с украинскими флагами. Но абсолютно всех всколыхнула новость о том, что в толпе погибло два человека — женщину затоптали, мужчина умер от сердечного приступа.

Всего здесь собралось от 7 до 10 тыс. человек. Митингующие с деревянными палками даже прорвались в здание парламента, но после обращения лидера Меджлиса Рефата Чубарова люди стали расходиться.

До этого дня мир больше следил за тем, что происходило в те постреволюционные дни в Киеве, но стычки у парламента АРК и события следующих дней в Крыму полностью перетянули внимание на себя. На Крымский полуостров хлынули журналисты десятков стран, передавая новости о том, как РФ аннексирует республику.

Важно

Обратный отсчет. Зеленский заявил, что Крымская платформа станет началом деоккупации Крыма

Впрочем, 26 февраля Владимир Константинов, глава Верховного совета АРК, еще отчаянно подчеркивал, что крымский парламент не ставит вопрос о выходе республики из состава Украины. "Это провокация с целью дискредитировать Верховную Раду автономии, лишить ее легитимности", — настаивал он.

В Севастополе в этот день Алексей Чалый беспрепятственно вошел в здание горгосадминистрации и принял управление городом на себя.

27 февраля 2014 года

На следующий день Симферополь притих: около 4 часов утра главные органы власти Крыма захватили вооруженные люди без знаков различия. Спустя какое-то время их окрестили "зелеными человечками", хотя к тому моменту уже никто не сомневался, что это российские военные. Но это произошло позже, а утром 27 февраля город словно парализовало. Никто из жителей особо не понимал, что происходит и, главное, что будет дальше. Анатолий Могилев, глава крымского правительства, попытался провести с захватчиками переговоры, но они отказались от них, сообщив, что "не уполномочены". Над Советом министров АРК и крымским парламентом вывесили российские флаги. Генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Сценарий отыгрывался без остановок. Крымских депутатов запустили в здание парламента, и в этот же день Верховный совет Крыма назначил новым председателем Совета министров АРК Сергея Аксенова, лидера партии "Русское единство", на последних выборах получивших в местном парламенте всего три места из ста. Анатолия Могилева местный парламент отправил в отставку.

В тот же день бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" из Крыма "взбунтовались", как выразился Геннадий Москаль, на тот момент народный депутат от "Батькивщины". "["Беркут"] перекрыл два выезда — на Чонгар, и другой въезд перекрыл со стороны Армянска", — сообщил он.

Важно

"Возвращаем Крым домой, в Украину": Зеленский рассказал о сути "Крымской платформы"

Несмотря на общую поддержку Украины со стороны Запада, рассчитывать на более решительные действия по отношению к России уже тогда не приходилось. К примеру, американский генерал Филипп Бридлав, командующий силами Североатлантического альянса в Европе, в открытую говорил, что НАТО ничего не предпринимает в связи с событиями в Украине. "Мы собираемся поддерживать мирное решение этой ситуации", — подчеркивал он.

Чак Хейгл, занимавший должность министра обороны США, говорил, что Пентагон следит за учениями российских войск возле государственной границы с Украиной. Госсекретарь Джон Керри в своих выражениях тоже был категоричен: "Любое военное вторжение, которое нарушит суверенную территориальную целостность Украины, стало бы огромной ошибкой". Хотя за день до этого в эфире канала NBC он сказал, что США не ищет конфронтации с Россией, и не стоит устраивать противостояние времен "холодной войны".

28 февраля 2014 года

28 февраля стало апофеозом всего этого спектакля по аннексии полуострова, умело срежиссированного Кремлем. В этот день на военном аэродроме в крымском поселке Гвардейское приземлилось как минимум пять российских самолетов ИЛ-76. В это же время по направлению к Симферополю направлялось десять российских БТРов. Дорогу к севастопольскому аэропорту Бельбек перекрыли люди с автоматами. Еще часть российских военных без опознавательных знаков заблокировала работу госпредприятия "Крымаэрорух", обеспечивающего авиационную навигацию над территорией полуострова. Люди в камуфляже заняли территорию Симферопольского аэропорта, хотя он продолжал работать в обычном режиме.

Верховный совет Крыма утвердил новый состав крымского правительства.

Одним из наиболее громких событий дня стал приезд в Симферополь Петра Порошенко, тогда народного депутата. Политик обещал помочь урегулировать ситуацию на полуострове. "Ситуация обостряется. Времени мало. Мы не имеем права ставить под угрозу соборность страны", — передавало его слова агентство УНИАН. Но визит окончился фиаско. В крымский парламент Порошенко не пустили. Как сообщали очевидцы, толпа освистала нардепа, скандируя "Вон из Крыма!". Как позже он сам рассказывал, вооруженные люди в аэропорту пытались не пропустить его помощников, не показывая при этом документов и не представляясь.

Важно

Украина потроллила Россию в Twitter из-за фотографий Крыма

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда же конкретно говорил, что считает события в Крыму вооруженным вторжением России: "То, что происходит, оцениваю, как вооруженное вторжение и оккупацию. Это нарушение всех международных договоров и норм. Это прямая провокация вооруженного кровопролития на территории суверенного государства". При этом глава ведомства подчеркивал, что правоохранительные органы на полуострове не смогут противостоять российским военным. Он отмечал, что это компетенция не МВД, а Совета нацбезопасности Украины. "Пока нет прямого вооруженного столкновения, должны говорить дипломаты", — добавил Аваков.

Совет по нацбезопасности Украины, в свою очередь, сообщал, что армия ответит "адекватными действиями" в случае прямой агрессии России в Крыму.

1 марта 2014 года

Остановить все последующие события Украина так и не смогла. В первый день весны российские солдаты заблокировали все украинские воинские части. В тот же день Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу президента Владимира Путина разрешить использование российских войск на территории Украины, хотя к этому моменту военные уже несколько дней выполняли боевые задачи

Важно

Путин пригрозил ядерной войной, если Украина попытается силой вернуть Крым (видео)

Так Российская Федерация забрала полуостров практически без сопротивления, а позже эпицентр основных событий и всеобщего внимания сместился на восток страны, в Донецкую и Луганскую области.

Сейчас Украина оказалась в похожем моменте перед угрозой, исходящей от прежнего врага. И все наши нынешние решения зависят лишь от того, как хорошо мы выучили уроки недавнего прошлого и какие выводы смогли из всего этого сделать.