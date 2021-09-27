Украина потроллила Россию в Twitter из-за фотографий Крыма

Администрация аккаунта Украины в социальной сети потребовала РФ покинуть оккупированный полуостров, используя при этом популярный мем.

На официальном аккаунте Украины в социальной сети Twitter появился ответ на пост России, в котором демонстрировались фотографии красот оккупированного Крыма.

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Речь идет о твите России с фотографиями осенних пейзажей.

"Осень в России. Крым — это нечто иное — плавный сезон перехода в зеленую, золотую и красную ливреи, кленовый лист на фоне движение Черного моря", — говорится в твите, который завершили хэштегом #VisitRussia, что в переводе означает "посети Россию".

На украинской странице в ответ на это предложили покинуть оккупированную территорию.

"Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – сказано в публикации официального аккаунта Украины.

Надпись была сделана на фоне известного изображения чернокожего мужчины, которое используют при создании различных мемов.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму России, которые проводились на территории оккупированного Крыма.

Фокус ранее писал о том, что в МИД России пообещали сделать выводы из-за непризнания Турцией выборов в Крыму.