Україна потролила Росію в Twitter через фотографії Криму

Адміністрація аккаунту України в соціальній мережі зажадала РФ покинути окупований півострів, використовуючи при цьому популярний мем.

На офіційному акаунті України в соціальній мережі Twitter з'явився відповідь на пост Росії, у якому демонструвалися фотографії красот окупованого Криму.

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Йдеться про твіт Росії з фотографіями осінніх пейзажів.

"Осінь у Росії. Крим — це щось інше — плавний сезон переходу в зелену, золоту і червону лівреї, кленовий лист на тлі рух Чорного моря", — йдеться у твіті, який завершили хештегом #VisitRussia, що в перекладі означає "відвідай Росію" .

На українській сторінці у відповідь на це запропонували покинути окуповану територію.

"Просувати українські регіони — це добре, але забратися з них — ще краще", — сказано в публікації офіційного аккаунту України.

Напис було зроблено на тлі відомого зображення чорношкірого чоловіка, яке використовують при створенні різних мемів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом виборів до Держдуми Росії, які відбувалися на території окупованого Криму.

Фокус раніше писав про те, що в МЗС Росії пообіцяли зробити висновки через невизнання Туреччиною виборів у Криму.