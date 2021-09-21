В МЗС Росії пообіцяли зробити висновки через невизнання Туреччиною виборів у Криму

Туреччина вважає Крим частиною України. У Кремлі це знають, але сподіваються на зміну позиції "свого партнера" в цьому питанні.

Позиція Туреччини щодо виборів до Держдуми РФ, проведених у Криму, позначиться негативно на відносинах двох країн. Про це сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі одного з російських YouTube-каналів.

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Раніше, 20 вересня, на сайті МЗС Туреччини з'явилася заява його прессекретаря МЗС Танжу Білгіча, в якому говориться, що Анкара як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму". Тому "вибори в Криму не мають юридичної сили для Туреччини".

Захарова пообіцяла, що Росія "зробить висновки" після заяви турецької влади. На запитання ведучого, що це за висновки, речниця МЗС відповіла, що вони "очевидно не підуть на користь розвитку двосторонніх відносин".

Вона додала: "Туреччина прекрасно знає, що Крим є частиною Російської Федерації, і що подібні заяви ми ніколи не залишаємо без уваги".

Категоричність дипломата спробував пом'якшити прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він сказав, що Туреччина є партнером РФ, і розбіжності з деяких питань не повинні ставати перешкодою для двосторонніх відносин у цілому.

У той же час "в РФ шкодують у зв'язку з невизнанням Туреччиною підсумків виборів до Держдуми в Криму і сподіваються, що позиція республіки щодо півострова зміниться".

Нагадаємо, вибори до Держдуми проводилися в Росії із 17 по 19 вересня. За їхніми підсумками в окупованих Криму та Севастополі керівна партія "Єдина Росія" отримала за партійними списками 63% і 48% голосів відповідно, а її кандидати перемогли у всіх одномандатних виборчих округах.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом виборів до Держдуми Росії, які проводилися на території окупованого Криму.