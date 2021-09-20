СБУ почала розслідувати "вибори" в Криму за статтею "державна зрада" (відео)

Силовики документують всіх причетних до незаконних виборів: як організаторів з РФ, так і громадян України. Їм може загрожувати до 15 років в'язниці.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом виборів до Держдуми Росії, які відбулися на території окупованого Криму. Про це в понеділок, 20 вересня, повідомили в пресцентрі СБУ.

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У спецслужбі стверджують, що зараз документують всіх причетних до виборів — як серед організаторів з РФ, так і з числа українських громадян, які порушували закони України і допомагали країні-агресору. Відкрите провадження — за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Крім цього, СБУ надала Раді національної безпеки й оборони України матеріали для введення санкцій щодо організаторів та учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Серед них — 33 кандидатии в депутати Держдуми і 54 члени територіальних виборчих комісій.

В СБУ відзначили, що під час проведення голосування спецслужба займалася збором даних щодо тих, хто брав участь в організації голосування та участі в ньому. В органі вважають, що такі люди, по-перше, "легітимізують" окупаційну владу, а по-друге, — загрожують суверенітету й незалежності України.

Вибори в Держдуму 2021

Слід зазначити, що з 2014 року Росія в Криму вже провела низку виборів, серед яких — голосування за кандидатів у законодавчі органи Криму й Севастополя; муніципальні вибори для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори президента РФ.

"РИА Новости", посилаючись на окупаційну "Виборчу комісію Криму", пише, що під час голосування 17-19 вересня на півострові за партію "Єдина Росія" проголосували 63,33% тих, хто прийшов на дільниці. КПРФ набрала 9,15%, за ЛДПР віддали свої голоси 7,75%, "Справедлива Росія — За правду" отримала 5,93% голосів, нові люди — 3,96%. Явка склала 49,75%.

Фокус раніше писав про те, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що жителям окупованих територій, які брали участь в організації виборів в Держдуму РФ, краще виїхати з України. За словами радника голови ОП, українські спецслужби вивчатимуть кожен окремий випадок участі жителів окупованих територій у "виборчому" процесі.

Жителям ОРДЛО з російськими паспортами за голосування на виборах до Держдуми 2021 видавали сухпайки — воду, яблуко, печиво, вологі серветки і батончик "Снікерс". Окупаційна влада Донбасу організували спецрейси на територію РФ, щоб жителі ОРДЛО могли брати участь у виборах до Держдуми.