Жителям Донбасса за голосування на виборах до Держдуми видають воду, яблуко і "Снікерс" — ЗМІ

"Сухпайки" видають в автобусах, якими жителів ОРДЛО возять на територію РФ для участі у виборах.

Жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами, яких повезли на територію РФ для голосування на виборах до Державної думи, видали сухі пайки у вигляді води, яблука, печива і батончика "Снікерс". Також "набори" супроводжувалися вологими серветками. Про це повідомляє DonPress з посиланням на "активіста громадського руху"

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Так, за словами джерела журналістів, близько 6 ранку 17 вересня з Донецька в бік РФ виїхали автобуси з жителями ОРДЛО. Частина з них вирушили голосувати, частина — отримувати російські паспорти. Всім без винятку, за словами "активіста", видали аналогічні сухі пайки.

Інформатор також повідомив, що черг на кордоні з РФ не було. Охочих проголосувати привезли в будівлю школи в селищі Матвєєв Курган Ростовської області. Жителі ОРДЛО з російськими паспортами заповнили якісь заяви, отримали на вході маски з рукавичками й вже після цього пішли голосувати.

Про те, що жителям ОРДЛО, які їздили на вибори в РФ, видавали продуктові набори, повідомляється і на Telegram-каналі donetchanyn.

"Ціна голосу раба. Люди в коментарях обурюються, що його навіть продати не можна. Колись бізнес-центр України", — наголошується в публікації.

[ + – ] Продуктовий набір для жителів ОРДЛО, які голосували на виборах до Держдуми

Зазначимо, вибори в Держдуму РФ почалися 17 вересня і триватимуть до 19 вересня. У цьому році на них вперше можуть голосувати жителі ОРДЛО, яким видали російські паспорти. РНБО України вже прийняла рішення ввести санкції проти кандидатів, членів виборчкомів і інших офіційних осіб, які беруть участь у виборчому процесі на території Криму чи Донбасу.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що на одну з виборчих дільниць у Ялті прийшов чоловік в образі "коня в пальто".