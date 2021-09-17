РНБО введе санкції проти учасників виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі (відео)

Під персональні обмеження, за словами Данілова, потраплять 53 члени ТВК і 33 кандидати в депутати. Також санкції введуть проти 7 співробітників ФСБ, "причетних до отруєння Навального".

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ввела санкції проти осіб, причетних до організації та проведення виборів до Державної думи Російської Федерації "в Криму і на окупованій частині Донбасу". Про це повідомив секретар відомства Олексій Данілов під час брифінгу в п'ятницю, 17 вересня.

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"У нас було дві доповіді. Перша — глави СБУ Івана Баканова. Переважно санкції стосуються виборів у так звану Держдуму РФ на окупованих територіях Криму і Донбасу. Ми впевнені, що Росія не має права проводити на цих територіях вибори", — заявив Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що нові санкції будуть стосуватися всіх учасників виборчого процесу: членів комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів.

"Усі люди, які є офіційними особами на цих виборах, будуть під санкціями нашої країни. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", — заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, мова про 53 членів ТВК і 33 кандидатів у депутати. Також Україна введе персональні обмеження проти 7 посадових осіб ФСБ РФ, які, за словами Данілова, "мають відношення до отруєння опозиціонера Олексія Навального".

Втім, уточнювати прізвищ осіб, проти яких введуть санкції, секретар РНБО під час брифінгу не став.

Під час виступу Данілов також попередив усіх іноземців, що якщо ті захочуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ в ролі спостерігачів або інших офіційних осіб, то Україна введе санкції і проти них.

[ + – ] Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО, 17 вересня 2021-го

Зазначимо, голосування на виборах до Держдуми РФ почалися сьогодні, 17 вересня, і закінчаться в неділю, 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, навіщо жителям ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до парламенту РФ.