СНБО введет санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе (видео)

Под персональные ограничения, по словам Данилова, попадут 53 члена ТИК и 33 кандидата в депутаты. Также санкции введут против 7 сотрудников ФСБ, "причастных к отравлению Навального".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации "в Крыму и на оккупированной части Донбасса". Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов во время брифинга в пятницу, 17 сентября.

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"У нас было два доклада. Первый — главы СБУ Ивана Баканова. Преимущественно санкции касаются выборов в так называемую Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Мы уверены, что Россия не имеет права проводить на этих территориях выборы", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что новые санкции будут касаться всех участников избирательного процесса: членов комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

"Все лица, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны. Санкции в ближайшее время через указ президента будут применены", — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, речь о 53 членах ТИК и 33 кандидатах в депутаты. Также Украина введет персональные ограничения против 7 должностных лиц ФСБ РФ, которые, по словам Данилова, "имеют отношение к отравлению оппозиционера Алексея Навального".

Впрочем, уточнять фамилий лиц, против которых введут санкции, секретарь СНБО во время брифинга не стал.

Во время выступления Данилов также предупредил всех иностранцев, что если те захотят принять участие в выборах в Госдуму РФ в качестве наблюдателей или других официальных лиц, то Украина введет санкции и против них.

[ + – ] Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО, 17 сентября 2021 го

Отметим, голосование на выборах в Госдуму РФ начались сегодня, 17 сентября, и закончатся в воскресенье, 20 сентября.

Напомним, ранее Фокус разбирался, зачем жителям ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в парламент РФ.