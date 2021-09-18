В Ялті на вибори прийшов "кінь в пальто"
Чоловік не тільки розвеселив членів комісії, а й проголосував. На другу ж дільницю в Ялті приїхали молодята.
На виборах в Держдуму РФ виборчу дільницю в місті Ялта в окупованому Криму відвідав чоловік з маскою коня на голові, одягнений в пальто. Відповідне відео опублікувало "РИА Новости".
"Повеселили нас. Ну ти, кінь, дав", — відзначали в ролику свідки появи "коня в пальто".
Чоловік на відео нічого не говорив і прямував до виходу з виборчої дільниці.
Яніна Павленко, глава окупаційної адміністрації Ялти, на своїй сторінці в соцмережі написала, що інцидент стався на дільниці 514. Чоловік в образі "коня в пальто", судячи з її слів, не тільки прийшов на вибори, а й проголосував.
На другу ж виборчу дільницю, написала Павленко, приїхали голосувати молодята.
Відзначимо, голосування на парламентських виборах в РФ почалося 17 вересня і закінчиться 19 вересня. В цьому році в них вперше беруть участь жителі окупованих регіонів Донбасу, які отримали паспорти громадян Росії. 17 вересня, в день початку виборів, РНБО України прийняла рішення про введення санкцій проти агітаторів, кандидатів та інших осіб, причетних до організації та проведення виборів в Держдуму РФ на окупованих територіях Криму і Донецькій з Луганською областей.