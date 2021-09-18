В Ялте на выборы пришел "конь в пальто"

Мужчина не только развеселил членов комиссии, но и проголосовал. На другой участок в Ялте приехали молодожены.

На выборах в Госдуму РФ избирательный участок в городе Ялта в оккупированном Крыму посетил мужчина с маской коня на голове, одетый в пальто. Соответствующее видео опубликовало "РИА Новости".

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"Повеселили нас. Ну ты, конь, дал", — отмечали в ролике свидетели появления "коня в пальто".

Мужчина на видео ничего не говорил и направлялся к выходу из избирательного участка.

[ + – ] В Ялте на избирательный участок пришел конь в пальто

Янина Павленко, глава оккупационной администрации Ялты, на своей странице в соцсети написала, что инцидент произошел на участке 514. Мужчина в образе "коня в пальто", судя по ее словам, не только пришел на выборы, но и проголосовал.

На другой же избирательный участок, написала Павленко, приехали голосовать молодожены.

[ + – ] На один из участков в Крыму приехали молодожены

Отметим, голосование на парламентских выборах в РФ началось 17 сентября и закончится 19 сентября. В этом году в них впервые участвуют жители оккупированных регионов Донбасса, получившие паспорта граждан России. 17 сентября, в день начала выборов, СНБО Украины принял решение о введении санкций против агитаторов, кандидатов и других лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донецкой с Луганской областей.