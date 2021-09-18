Жителям Донбасса за голосование на выборах в Госдуму выдают воду, яблоко и "Сникерс" - СМИ

"Сухпайки" раздают в автобусах, которыми живущих в ОРДЛО возят на территорию РФ для участия в выборах.

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами, которых повезли на территорию РФ для голосования на выборах в Государственную думу, выдали сухие пайки в виде воды, яблока, печенья и батончика "Сникерс". Также "наборы" сопровождались влажными салфетками. Об этом сообщает DonPress со ссылкой на "активиста общественного движения"

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Так, по словам источника журналистов, около 6 утра 17 сентября из Донецка в сторону РФ выехали автобусы с жителями ОРДЛО. Часть из них отправились голосовать, часть — получать российские паспорта. Всем без исключения, по словам "активиста", выдали аналогичные сухие пайки.

Информатор также сообщил, что очередей на границе с РФ не было. Желавших проголосовать привезли в здание школы в поселке Матвеев Курган Ростовской области. Жители ОРДЛО с российскими паспортами заполнили некие заявления, получили на входе маски с перчатками и уже после этого отравились голосовать.

О том, что ездившим на выборы в РФ жителям ОРДЛО выдавали продуктовые наборы, сообщается и на Telegram-канале donetchanyn.

"Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины", — отмечается в публикации.

[ + – ] Голосовавшим на выборах в Госдуму РФ выдавали яблоки, воду, "Сникерсы" и печенье

Отметим, выборы в Госдуму РФ начались 17 сентября и продлятся до 19 сентября. В этом году на них впервые могут голосовать жители ОРДЛО, которым выдали российские паспорта. СНБО Украины уже принял решение ввести санкции против кандидатов, членов избиркомов и других официальных лиц, которые участвуют в избирательном процессе на территории Крыма или Донбасса.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что на один из избирательных участков в Ялте пришел мужчина в образе "коня в пальто".