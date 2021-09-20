СБУ начала расследовать "выборы" в Крыму по статье "государственная измена" (видео)

Силовики документируют всех причастных к незаконным выборам: как организаторов из РФ, так и граждан Украины. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму России, которые проводились на территории оккупированного Крыма. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-центре СБУ.

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В спецслужбе утверждают, что в настоящее время документируют всех причастных к выборам — как среди организаторов из РФ, так и из числа украинских граждан, которые нарушали законы Украины и помогали стране-агрессору. Открытое производство — по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Помимо этого, СБУ предоставила Совету национальной безопасности и обороны Украины материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. Среди них — 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена территориальных избирательных комиссий.

В СБУ отметили, что во время проведения голосования спецслужба занималась сбором данных относительно тех, кто принимал участие в организации голосования и участия в нем. В органе считают, что такие люди, во-первых, "легитимизируют" оккупационную власть, а во-вторых — угрожают суверенитету и независимости Украины.

Выборы в Госдуму 2021

Следует отметить, что с 2014 года Россия в Крыму уже провела ряд выборов, среди которых — голосования за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы президента РФ.

"РИА Новости", ссылаясь на оккупационную "Избирательную комиссию Крыма", пишет, что во время голосования 17-19 сентября на полуострове за партию "Единая Россия" проголосовали 63,33% пришедших на участке граждан. КПРФ набрала 9,15%, за ЛДПР отдали свои голоса 7,75%, "Справедливая Россия — За правду" получила 5,93% голосов, новые люди — 3,96%. Явка составила 49,75%.

Фокус ранее писал о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что жителям оккупированных территорий, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ, лучше уехать из Украины. По словам советника главы ОП, украинские спецслужбы будут изучать каждый отдельный случай участия жителей оккупированных территорий в "избирательном" процессе.

Жителям ОРДЛО с российскими паспортами за голосование на выборах в Госдуму 2021 выдавали сухпайки — воду, яблоко, печенье, влажные салфетки и батончик "Сникерс". Оккупационные власти Донбасса организовали спецрейсы на территорию РФ, чтобы жители ОРДЛО могли участвовать в выборах в Госдуму.