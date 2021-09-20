Лучше уехать из Украины: Арестович про участие жителей Крыма и ОРДЛО в выборах в Госдуму (видео)

По словам советника главы ОП, украинские спецслужбы будут изучать каждый отдельный случай участия жителей оккупированных территорий в "избирательном" процессе.

Жителям оккупированных территорий, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ, лучше уехать из Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

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Ведущая телеканала поинтересовалась, считает ли Украина жителей ОРДЛО и Крыма, голосовавших на выборах в Госдуму РФ, "жертвами обстоятельств". В ответ на это Алексей Арестович заявил, что каждый случай участия жителей неподконтрольных Украине территорий в российских выборах следует изучать отдельно.

"Здесь не надо всех одним миром мазать. Здесь надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят в очень жесткое положение: не голосуешь — ты без работы. А возможно тебя еще будут преследовать. А есть люди, которые добровольно взяли и пошли (на выборы в Госдуму 2021 — ред.)… Будем разбираться по существу, в каждом случае по отдельности", — подчеркнул советник главы ОПУ.

Журналистка поинтересовалась, существует ли какой-то определенный механизм, как власти будут изучать каждый отдельный случай участия жителей ОРДЛО и Крыма в выборах в Госдуму РФ. На это Алексей Арестович заявил, что этими процессами будут заниматься спецслужбы и полицейские.

"Я могу сразу сказать… Я уверен на 190%, что простые люди не пострадают. Пострадают, в первую очередь, люди, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть, принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательства, и способствовали деятельности оккупантов. И лучшее, что можно сделать с этими людьми, это быстренько убраться с российскими войсками. Потому что оставаться здесь, у нас (в Украине — ред.), это не лучшее решение будет для них", — резюмировал Арестович в эфире телеканала.

[ + – ] Арестович про участие жителей Крыма и ОРДЛО на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму 2021

Выборы в Государственную Думу РФ проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них участвовали и жители оккупированных украинских территорий, которые получили паспорта РФ.

Жителям ОРДЛО с российскими паспортами за голосование на выборах в Госдуму 2021 выдавали сухпайки — воду, яблоко, печенье, влажные салфетки и батончик "Сникерс". Оккупационные власти Донбасса организовали спецрейсы на территорию РФ, чтобы жители ОРДЛО могли участвовать в выборах в Госдуму.

МИД Украины, комментируя этот избирательный процесс, назвал маргинальными политиками иностранных наблюдателей, которые специально приехали в оккупированный Крым. По словам украинских дипломатов, приезд иностранных наблюдателей не делает "выборы" на полуострове легитимными.

17 сентября СНБО принял решение о введении санкций против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе. Под персональные санкции, как заверил секретарь ведомства Алексей Данилов, попадут 53 члена ТИК и 33 кандидата в депутаты.