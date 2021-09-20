В МИД Украины сказали, кем считают иностранных наблюдателей на выборах в Крыму

За выборами "наблюдал" и один из членов парламента Франции. Но еще до начала голосования МИД его страны заявил, что считает незаконным голосование в Крыму.

В Украине считают иностранцев, наблюдавших за выборами в парламент РФ в оккупированном Крыму, маргинальными политиками. А их роль "наблюдателей" – частной инициативой. Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос издания "НВ".

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"Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, на выборах они представляют только сами себя. Их приезд не делает "избирательный процесс" в Крыму легитимным.

Издание "Крымские новости" сообщило, что в Крыму во время голосования были два французских политика: Мишель Вуазен и Жером Ламбер. Первый из них является бывшим депутатом Национального собрания (парламента), а второй – действующим (от социалистической партии).

Российским СМИ они рассказали, что на них перед поездкой оказывалось давление со стороны Европарламента.

16 сентября в МИД Франции заявили, что не признают результаты выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.

Вуазен и Ламбер – частые гости в оккупированном Крыму. В 2016 году они побывали в Крыму в сопровождении лидеров ЛДПР. Тогда Вуазен поцеловал памятник оккупантам Крыма.

[ + – ] Мишель Вуазен в Крыму

Ламбер приезжал в Крым, чтобы наблюдать за проведением президентских выборов в 2018 году. По его словам, все "выборы" в Крыму проходят без нарушений. Ему с 2015 года запрещен въезд в Украину.

Также иностранными наблюдателями, по данным "Крымских новостей", стали политические эксперты из Сербии Душан Петрович и Венесуэлы Ханлисберт Веласко, а также "наблюдатели из Туниса".

Отметим, с 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму РФ. Голосование также состоялось в оккупированном Крыму, а жителей оккупированного Донбасса вывозили голосовать в Россию.

[ + – ] Подсчет бюллетеней в Севастополе

Российские выборы в Крыму и Севастополе начали проводить с 2016 года. Украина, США, Евросоюз и ряд других стран считают эти голосования незаконными, а против лиц, принимавших участие в выборном процессе, введены персональные санкции.

В МИД Украины выразили решительный протест и осудили проведение Россией голосования в Крыму и Севастополе по выборам в Госдуму. Министр Дмитрий Кулеба сказал, что Украина будет фиксировать эти выборы как нарушение международного права.

Агентство "РБК" сообщило, что оглашение результатов выборов в Госдуму отложили до 14:00 20 сентября. Перед этим глава ЦИК РФ должна встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, СНБО Украины ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную думу РФ в Крыму и на оккупированной части Донбасса.