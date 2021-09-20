У МЗС України сказали, ким вважають іноземних спостерігачів на виборах у Криму

За виборами "спостерігав" і один з членів парламенту Франції. Але ще до початку голосування МЗС його країни заявило, що вважає незаконним голосування в Криму.

В Україні вважають іноземців, які спостерігали за виборами до парламенту РФ в окупованому Криму, маргінальними політиками. А їхню роль "спостерігачів" — приватною ініціативою. Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит видання "НВ".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами", — сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, на виборах вони представляють тільки самі себе. Їхній приїзд не робить "виборчий процес" у Криму легітимним.

Видання "Кримські новини" повідомило, що в Криму під час голосування були два французьких політики: Мішель Вуазен і Жером Ламбер. Перший з них є колишнім депутатом Національних зборів (парламенту), а другий — чинним (від соціалістичної партії).

Російським ЗМІ вони розповіли, що на них перед поїздкою був тиск з боку Європарламенту.

16 вересня в МЗС Франції заявили, що не визнають результати виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму.

Вуазен і Ламбер — часті гості в окупованому Криму. У 2016 році вони побували в Криму в супроводі лідерів ЛДПР. Тоді Вуазен поцілував пам'ятник окупантам Криму.

[ + – ] Мішель Вуазен у Криму

Ламбер приїжджав до Криму, щоб спостерігати за проведенням президентських виборів у 2018 році. За його словами, усі "вибори" в Криму проходять без порушень. Йому з 2015 року заборонено в'їзд в Україну.

Також іноземними спостерігачами, за даними "Кримських новин", стали політичні експерти із Сербії Душан Петрович і Венесуели Ханлісберт Веласко, а також "спостерігачі з Тунісу".

Зазначимо, з 17 по 19 вересня в Росії пройшли вибори до Держдуми РФ. Голосування також відбулося в окупованому Криму, а жителів окупованого Донбасу вивозили голосувати в Росію.

[ + – ] Підрахунок бюлетенів у Севастополі

Російські вибори в Криму і Севастополі почали проводити з 2016 року. Україна, США, Євросоюз і ряд інших країн вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь у виборчому процесі, введені персональні санкції.

У МЗС України висловили рішучий протест і засудили проведення Росією голосування в Криму і Севастополі з виборів до Держдуми. Міністр Дмитро Кулеба сказав, що Україна буде фіксувати ці вибори як порушення міжнародного права.

Агентство "РБК" повідомило, що оголошення результатів виборів до Держдуми відклали до 14:00 20 вересня. Перед цим глава ЦВК РФ має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, РНБО України ввела санкції проти осіб, причетних до організації та проведення виборів до Державної думи РФ в Криму і на окупованій частині Донбасу.