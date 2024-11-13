У Джанкойському районі Криму впав міст через залізничну колію: є постраждалі, подробиці (відео)

За інформацією російських Telegram-каналів, міст не витримав важкої фури. Наразі відомо про двох постраждалих в результаті інциденту.

У Джанкойському районі Криму впав міст через залізничну колію. В результаті падіння є постраждалі, повідомляють російські Telegram-канали.

Інцидент стався у селі Маслово Джанкойського району. На мосту знаходились фура та легковий автомобіль, які також постраждали. Також повідомлялось, що в результаті події є постраждалі, однак про їх стан нічого не зазначалось.

"За словами очевидців, конструкція склалася, не витримавши ваги важкої фури", — пишуть в місцевих Telegram-каналах.

Зараз на місці події працюють екстрені служби. Співробітники МНС Росії зазначили, що деблокували 2 постраждалих.

"Автомобільний міст завалився над залізничним полотном. Співробітники МНС Росії деблокували постраждалих і передали лікарям", — уточнили у відомстві.

Голова адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко повідомила, що вже розроблені альтернативні маршрути, які дозволять дістатися потрібних пунктів призначення.

Нагадаємо, що у ніч на 23 жовтня, під час атаки безпілотників на окупований Кримський півострів було пошкоджено радіолокаційну станцію ЗС РФ. Був уражений мобільний пункт 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка в Криму.

Додамо, що вночі 28 жовтня в Криму прогриміли десятки вибухів в районах аеродромів. Найгучніше було у Джанкої та Гвардійському, проросійських джерелах також інформували про "звуки" на околицях Сімферополя.