Вночі у Криму прогриміли десятки вибухів в районах аеродромів: окупанти це ігнорують

Найгучніше було у Джанкої та Гвардійському. У проросійських джерелах інформували про "звуки" на околицях Сімферополя.

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Вночі у тимчасово окупованому Криму було гучно. Мешканці різних районів чули вибухи й роботу ППО. Деталями поділились в Telegram-каналі "Крымский ветер" о 3:44.

У місті Джанкой та районі почули до 20 вибухів. Місцеві повідомили про можливий "приліт", тобто влучання, але подробиці невідомі. У Сімферопольському та Красногвардійському районах, у селищі Гвардійське та Сімферополі зафіксували до 8 вибухів. Автори контенту припустили, що йдеться про звуки роботи російської ППО.

Згодом з’явилося уточнення, що приблизно о 4:19 у Гвардійському було чутно 7-8 вибухів, і перший з них був "дуже сильним".

Думки щодо вибухів у Джанкойському районі розійшлися. Один очевидець розповів, що о 4:19 чув лише 12 вибухів.

"Перші 3, потім 1 і відразу 4 поспіль, як ППО, потім проміжок і ще 4 поспіль", — передали автори контенту.

Інший місцевий зазначив, що приблизно о 4:15 у районі прогриміло чотири вибухи через роботу ППО, а за хвилину — ще "6 глухих далеких вибухів".

У соцмережах наголосили, що у Гвардійському, Джанкої та Сімферополі розміщені аеродроми.

Що кажуть російські окупанти?

У проросійських Telegram-каналах про десятки вибухів вночі не інформували, натомість дякували місцевій ППО.

"ППО відпрацювало на 5+. Спимо далі", — зазначили у каналі з новинами Джанкоя.

У ворожому пабліку про Сімферополь повідомляли лише про "гучні звуки на околицях".

Місцева окупаційна влада не коментувала атаку. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв лише повідомляв про ракетну небезпеку вночі.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня ЗС РФ атакували Харків. Під ударом опинились Шевченківський, Київський та Салтівський райони.

Вночі на 28 жовтня ворожа керована авіабомба поцілила у багатоповерхівку в Холодногірському районі Харкова. Постраждали семеро людей, три квартири зруйновані.