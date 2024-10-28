Ночью в Крыму прогремели десятки взрывов в районах аэродромов: оккупанты это игнорируют

Громче всего было в Джанкое и Гвардейском. В пророссийских источниках информировали о "звуках" в окрестностях Симферополя.

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Ночью во временно оккупированном Крыму было шумно. Жители разных районов слышали взрывы и работу ПВО. Деталями поделились в Telegram-канале "Крымский ветер" в 3:44.

В городе Джанкой и районе услышали до 20 взрывов. Местные сообщили о возможном "прилете", то есть попадании, но подробности неизвестны. В Симферопольском и Красногвардейском районах, в поселке Гвардейское и Симферополе зафиксировали до 8 взрывов. Авторы контента предположили, что речь идет о звуках работы российской ПВО.

Впоследствии появилось уточнение, что примерно в 4:19 в Гвардейском было слышно 7-8 взрывов, и первый из них был "очень сильным".

Мнения относительно взрывов в Джанкойском районе разошлись. Один очевидец рассказал, что в 4:19 слышал только 12 взрывов.

"Первые 3, потом 1 и сразу 4 подряд, как ПВО, потом промежуток и еще 4 подряд", — передали авторы контента.

Другой местный отметил, что примерно в 4.15 в районе прогремело четыре взрыва из-за работы ПВО, а через минуту — еще "6 глухих далеких взрывов".

В соцсетях отметили, что в Гвардейском, Джанкое и Симферополе размещены аэродромы.

Что говорят российские оккупанты?

В пророссийских Telegram-каналах о десятках взрывов ночью не информировали, зато благодарили местную ПВО.

"ПВО отработало на 5+. Спим дальше", — отметили в канале с новостями Джанкоя.

Во вражеском паблике о Симферополе сообщали лишь о "громких звуках на окраинах".

Местная оккупационная власть не комментировала атаку. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев лишь сообщал о ракетной опасности ночью.

Напомним, вечером 27 октября ВС РФ атаковали Харьков. Под ударом оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы.

Ночью на 28 октября вражеская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Холодногорском районе Харькова. Пострадали семь человек, три квартиры разрушены.