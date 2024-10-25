Но готов приехать: Крым де-юре не является территорией России, — Лукашенко

По словам президента Беларуси, сейчас он не видит необходимости в своем визите на оккупированный полуостров, однако пообещал приехать туда, если понадобится. При этом Минск намерен продолжать сотрудничество с оккупированными регионами Украины.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов посетить временно оккупированный Крымский полуостров, если будет необходимость, однако признает, что юридически эта территория не принадлежит России. Об этом он заявил в интервью российскому медиа "Известия".

По его словам, он со своей позицией определился уже давно и если нужно будет, то он приедет в Крым, который уже более 10 лет находится под временным контролем Российской Федерации. При этом он пообещал пригласить журналиста, который задал ему этот вопрос, с собой в Крым, когда это случится.

"Ну, а какая необходимость сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале. Повторяю просто то, что я сказал в самом начале крымских событий: де-факто Крым российский, де-юре — нет", — заявил Александр Лукашенко.

Отдельно президент Беларуси добавил, что главная проблема якобы заключается в том, что вопрос Крыма урегулирован лишь односторонне и международное сообщество не признает полуостров российским. При этом Москву не интересует позиция мира и Александр Лукашенко отметил, что поступил бы так же. Минск также продолжает сотрудничество с оккупированными регионами Украины.

"Кстати, руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти белорусские организации, которые сотрудничают с этими, как они говорят, захваченными областями, попадут под санкции. Так они и так под санкциями. Уже дальше некуда попадать. Ну а то, что надо Донбассу и Крыму, если у нас это есть, мы это продаем. Они же за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними?" — резюмировал Александр Лукашенко.

Напомним, 23 октября сообщалось, что российский президент Владимир Путин жалеет о начале войны против Украины, о чем заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского политика, если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать из складов "самое опасное оружие".