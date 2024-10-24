Если Беларусь будет вовлечена в войну, в Украине появятся войска НАТО, — Лукашенко
По словам белорусского политика, участие войск КНДР в Украине станет шагом к эскалации военного конфликта. Он также объяснил, почему войска РФ зашли с территории Беларуси.
Белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что появление северокорейских войск в рядах российской оккупационной группировки в Украине стало бы шагом к эскалации. Об этом сообщает BBC.
Лукашенко говорит, что не верит в то, что российские войска получили пополнение из Корейской народной армии, поскольку в РФ и без того достаточно населения, "для того, чтобы вести военные действия".
Но если сообщения о северокорейских войсках окажутся правдой, "это будет шагом к какой-то эскалации конфликта", отметил он.
"Чепуха! Это эскалация военного конфликта! Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в конфликт в Украине. Особенно, как говорят военные, на передке. На линии соприкосновения <…> Я в это не верю, я говорю за Путина, зная его характер", — заявил он.
Об участии Беларуси в войне в Украине
"Это был бы шаг к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой другой страны, даже Беларуси, были бы на линии соприкосновения. Даже если мы будем вовлечены в эту войну, это станет шагом к эскалации. Почему? Потому что вы, англо-саксы, сразу же скажете, что еще одна страна принимает участие на стороне [одной из воюющих стран]. И войска НАТО разместят в Украине", — говорится в публикации.
На вопрос о том, предлагал ли российский президент Владимир Путин белорусским войскам участвовать в войне в Украине, Лукашенко ответил: "Никогда".
"Никогда. Ни он, ни Сергей Шойгу, ни действующий министр обороны Андрей Белоусов не поднимали этот вопрос", — объяснил политик.
Почему войска РФ зашли с территории Беларуси?
На вопрос о том, почему российские войска зашли в Украину через Беларусь, Лукашенко ответил, что после учений Путин решил отвести войска через Киев, а мог бы и через Минск.
"Потому что белорусскую территорию использовали [для вторжения]. Проходили учения, в составе нескольких тысяч российских солдат. Путин начал отводить эти войска из южной части Беларуси, к дороге, ведущей к границе с Украиной. В какой-то момент он направил эти войска на Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Путин решает, как ему отводить его войска. Через Киев. Или же он мог пойти через Минск", — ответил Лукашенко.
Он также добавил, что глава Кремля не звонил и не объяснял, что происходит.
"Это его войска, и у него есть право перемещать их по такому маршруту, который ему нравится", — добавил он. По словам журналистов, такой ответ отражает степень влияния Кремля на Беларусь.
Тактическое ядерное оружие
Лукашенко заявил, что российский президент никогда не применит ядерное оружие, размещение в Беларуси без согласия президента Беларуси.
Вместе с тем он добавил, что сам готов нажать "красную кнопку", в противном случае зачем было бы оружие размещать.
"Но только если сапог [иностранного] солдата появится в Беларуси. У нас нет планов кого-либо атаковать", — добавил Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко заявил, что Путин жалеет, что начал войну против Украины.
Также сообщалось, что ВС РФ атаковали "Шахедами", крылатыми и противокорабельными ракетами во время ночной атаки 24 октября.