Атаковали "Шахедами", крылатыми и противокорабельными ракетами: детали ночной атаки РФ (фото)

Боевая работа велась в 11 регионах Украины. Кое-где воздушная тревога продолжалась 6 часов подряд. Средства воздушного нападения запускались из воздушного пространства Брянской области, а также из районов Орла, Курска и Крыма.

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Вечером 23 октября и в ночь на 24 октября 2024 года РФ в очередной раз осуществила воздушную атаку на территорию Украины. Применялись ударные беспилотники "Шахеды", дроны неустановленного типа и управляемые и противокорабельные ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, 7 российских БпЛА локально потеряно, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси. Вражеские ракеты не достигли своих целей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ атаковала Украину 2 крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Средства воздушного нападения запускались из воздушного пространства Брянской области и из районов Орла, Курска и Крыма.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Атака на Киев

В Киевской городской военной администрации сообщили, что этой ночью Киев подвергся уже 14 атаке с начала месяца. Враг применил БпЛА, которые запускались из Курской области. На столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице были обезврежены", — сообщили в КГВА.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

В КГВА отметили, что утром работа над ликвидацией вражеских беспилотников продолжается.

Атака на Сумщину

В Сумской ОГА сообщили, что ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Шалыгинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (8 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел САУ (4 взрыва) и пуски КАБ (7 взрывов).

Шалигинская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Атака на Черкасскую область

Ночью РФ атаковала Черкасскую область ударными дронами-камикадзе. Силы обороны отражали воздушное нападение.

"В итоге минусовали 5 ударных БпЛА. Обращений о травмированных или разрушении инфраструктуры не поступало", — проинформировал председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Атака на Николаевскую область

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 24 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".

В 00:31 враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В течение дня 23 октября враг атаковал Куцурубскую общину дроном типа FPV. В результате чего в с. Дмитровка поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

В Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской области ночь прошла без вражеских ударов.

Напомним, что в Курскую область российское командование отправило ракетный полк. В структуру ракетных войск ВС РФ входит запуск и обслуживание ракет, но и противодиверсионные части. Их количество неизвестно.