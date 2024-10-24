14-я атака в октябре: ВС РФ нанесли удар по Киеву, детали

Иранские дроны-камикадзе "Шахед" россияне запускали с территории Курской области. Воздушная тревога в столице суммарно длилась почти шесть часов.

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В КГВА сообщили, что воздушная тревога, которая началась 23 октября, длилась шесть часов, пока Россия запускала беспилотники по столице Украины. Об этом написал Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

По его словам, это была уже четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября.

"Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА", — отметил Попко. По его словам, дроны запускали из Курской области, а на столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов", — Сергей Попко написал, что все вражеские БпЛА, которые угрожали столице были обезврежены. Но точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Сейчас в Киевской области ведется боевая работа против остальных БпЛА врага. Поэтому не исключено, что в Киеве вновь объявят воздушную тревогу.

Напомним, недавно Фокус писал о том, что в Курскую область российское командование отправило ракетный полк. Эксперты отметили, что в структуру ракетных войск ВС РФ входит не только персонал, отвечающий за запуск и обслуживание ракет, но и противодиверсионные части. Их количество неизвестно.