"Он же живой человек": Путин жалеет о начале войны против Украины, — Лукашенко

По словам белорусского политика, если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать из складов "самое опасное оружие".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы жалеет о начале так называемой "спецоперации" против Украины. Свое мнение он выразил во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой в рамках программы "60 минут".

По словам Лукашенко, Путин твердо считает, что прав и его это мотивирует продолжать войну против Украины.

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"Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и мотивирует это", – сказал политик.

По словам Лукашенко, украинские власти якобы хотят, чтобы РФ применила ядерное оружие, чтобы эскалировать конфликт. Политик считает, что это каким-то образом выгодно Западу. При этом, как сказал Лукашенко, без его разрешения Россия не будет применять ядерное оружие.

В том же интервью белорусский политик сказал, что если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать из складов "самое опасное оружие".

Напомним, Лукашенко также сказал Скабеевой, что снова собирается на выборы. Пропагандистка подчеркнула, что в России поддерживают такое решение.

Также сообщалось, что РФ и Беларусь готовятся к крупным совместным военным учениям. По словам Виктора Хренина, учения "Запад-2025" будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск РФ и Беларуси.