"Да, Оля, иду": Лукашенко заявил, что снова собирается на выборы

По словам российской пропагандистки Ольги Скабеевой, Лукашенко назвал дату выборов, которые запланированы на январь, "хорошей".

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Александр Лукашенко подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах Беларуси, которые запланированы на 26 января 2025 года. Об этом он заявил во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Скабеева прямо спросила Лукашенко, планирует ли он идти на выборы, поскольку дату уже объявили. В ответ Лукашенко коротко отметил, что "дата хорошая", но Скабеева настаивала на четком подтверждении. На это он ответил: "Да, Оля, пойду на выборы президента".

Пропагандистка подчеркнула, что в России поддерживают такое решение белорусского лидера.

Выборы в Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила о готовности начать предвыборную кампанию к выборам президента, запланированным на январь 2025 года. Глава ЦИК Игорь Карпенко отметил, что выборы в этой дате "полностью соответствуют Конституции и избирательному кодексу". По его словам, это обеспечит рациональное использование ресурсов и завершит процесс формирования органов власти на основании обновленного законодательства.

Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах, что станет для него уже седьмым сроком на посту. По его словам, "оставлять страну в период неопределенности равносильно измене".

Предыдущие выборы 2020 года

Летние выборы 2020 года привели к масштабным протестам в стране из-за объявленных результатов. По официальным данным, победу снова одержал Лукашенко с большим отрывом. Однако оппозиция и значительная часть населения не признали эти итоги, требуя признания Светланы Тихановской легитимной победительницей.

23 сентября 2020-го Лукашенко провел инаугурацию, несмотря на протесты. Силовики активно разгоняли демонстрации, задерживали участников и преследовали их по уголовным делам. По данным правозащитников, более 50 тысяч человек были задержаны по политическим мотивам, а более 1 300 из них признаны политзаключенными.

Международная реакция

Ряд стран, включая государства Евросоюза, США, Великобританию и Канаду, не признали легитимность выборов и ввели санкции против белорусских властей, требуя проведения новых выборов. Украина также не признала Лукашенко президентом и прекратила официальные контакты с Беларусью на государственном уровне, осуждая политический кризис в стране.